陈敏儿安息礼丨长子廖文哲落泪致辞 与母曾无所不谈到保持距离：佢话我知咩系无条件嘅爱

廖启智老婆陈敏儿的安息礼今日（25日）下午于尖沙咀圣安德烈堂举行，其两名儿子廖文哲（长子）与廖文信（幼子）一同上台致悼词，分享与亡母陈敏儿的生活点滴，言辞间流露出对母亲的无限思念及感激，感动在场所有亲友。

幼子廖文信：妈妈是个坚强又懂倚靠的人

幼子廖文信首先感谢各位来宾出席，并透露在筹备安息礼的过程中，深切体会到过程之不易，从而更敬佩母亲当年为父亲廖启智办理身后事时的坚强与能干，「发现原来妈妈是一个很Tough（坚强）的人」。

廖文信分享，自从爸爸离世后，他领悟到世事无常，亲人不会永远在身边，因此更珍惜与母亲相处的时光。他忆述去年特意安排与母亲到蒙古旅行，一圆她观星的愿望，「我们在蒙古的草原上，看著一片夜空，银河清晰得连人造卫星都看到」，他指母亲当时非常开心，并表示已了无遗憾。

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廖文信又提到母亲教导的「人生五道」——道谢、道爱、道歉、道谅、道别，并在台上逐一向亡母实践：感谢母亲的照顾、表达爱意、为自己的不耐烦道歉、原谅母亲过去可能因工作繁忙而减少陪伴，最后正式告别。他承诺会将母亲的爱延续下去，帮助有需要的人。

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长子廖文哲感谢妈妈教会做快乐人

长子廖文哲的悼词虽然简短，但情绪激动，他在台上首先感谢母亲，哽咽地表示：「因为是她话我知，甚么是无条件的爱。」他忆述妈妈教他开心做人，他表示虽儿时与母亲无所不谈，但长大后因生活习惯差异而产生隔阂，甚至保持距离。在妈妈入院前一周，收到弟弟通知，「我多番陪伴她，在她最后清醒的一刻，我有说出我想说的话，好多谢她。」

廖文哲坦言，母亲教会他如何成为一个「快乐、知足、幸福的人」，讲到此处，他再也无法控制情绪，在台上掩面痛哭，需由弟弟廖文信在旁安慰。最后，他强忍泪水，感谢母亲也是他的「老师」，教会他许多人生道理，场面令人心酸。在分享结束后，兄弟二人一同献唱歌曲，送别挚爱的母亲。

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廖文哲忍泪与弟捧陈敏儿遗照

约三时半长子廖文哲眼红红捧着母亲遗照与弟弟一起让传媒拍照，之后二人返回礼堂，随着白色灵柩移送上灵车后，两兄弟先后步上灵车离开，廖文哲于离开前礼貌地向传媒挥手道别。