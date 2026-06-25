张栢芝发声明反击前经理人：外泄诉讼文件恐构成藐视法庭  余毓兴不服败诉表明举报

艺人张栢芝与前经理人余毓兴的合约纠纷，日前经高等法院裁定张栢芝胜诉并兼得讼费。然而，这场官司的余波并未平息。余毓兴前日（23日）发表声明扬言将行动升级，预告将向执法部门举报；针对前经理人的连串动作，张栢芝今日（25日）透过代表律师作出强硬反击，发出公开声明警告：若有人公开披露民事诉讼案的文件及内容，随时构成藐视法庭。

张栢芝警告违者随时面临监禁

在今日发布的声明中，张栢芝的代表律师，引用了香港终审法院于2014年的案例原则，指出凡在香港民事诉讼中获披露文件的人士，均被视为向法庭作出了庄严及具约束力的承诺，绝对不能在该诉讼程序以外使用相关文件或其内容。声明严词指出：「任何违反该承诺的行为，均可能构成藐视法庭，并可招致包括监禁在内的法律后果。」

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张栢芝保留一切法律权利

律师团队同时强调，虽然相关人士可以向法庭申请解除上述承诺，但截至目前为止，张栢芝及其法律代表从未接获任何相关的申请。因此，所有诉讼文件的使用依然受香港有关藐视法庭的法律严格规范（已公开颁布的判决书及其报导除外），而张栢芝小姐将保留一切法律权利。

张栢芝对胜诉没有回应

这场恩怨源于早前余毓兴及经理人公司 AEG Entertainment Group Limited 入禀控告张栢芝，指控她收取高达 4,276万元的预支片酬后，未有履行电影合约。经审讯后，法官欧阳浩荣宣判张栢芝胜诉。当时张栢芝仅透过经理人淡然表示「没有任何回应」。

张栢芝前经理人不服败诉

不过，败诉的余毓兴于23日向传媒发声明，直指对裁决感到「震惊与无法接受」，并质疑张栢芝与证人周静仪的法庭证词。他扬言已委托律师，将于一周后向多个执法部门进行举报，试图透过刑事调查来厘清出入境、支票及税务等纪录，令事件恐由民事合约纠纷升级为刑事调查。

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