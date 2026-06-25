佘诗曼烈日下零滤镜生图曝光 露肩裙晒白滑肌肤大晒纤瘦美腿 网民激赞冻龄女神天花板

51岁的视后佘诗曼近日在大屿山的昂平360景点，被大批游人野生捕获，从网上流传的照片可见，佘诗曼正进行拍摄工作，虽然当日天气非常炎热，阳光猛烈，但完全无损她的专业表现，全程保持灿烂笑容。一班偶遇佘诗曼的游人纷纷将照片放上社交平台，瞬间引发热烈讨论，网民一致激赞佘诗曼状态大勇，纷纷留言直呼：「怎么越来越年青？」、「真的冻龄完全无老过！」，惊叹其惊人的保养功力。

佘诗曼单边露肩裙晒香肩美腿

当天佘诗曼一身休闲又不失时尚的装扮，身穿一件简约优雅的白色不规则剪裁恤衫裙，设计巧妙地露出单边香肩和精致锁骨，散发著恰到好处的迷人魅力。裙子腰间的绑带设计，不但突显了她纤瘦的水蛇腰，更拉长了整体身形比例，配上一对白色波鞋，大晒修长美腿，一身造型充满青春气息，少女感十足，完全看不出真实年龄。

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佘诗曼烈日下全程微笑被赞专业

佘诗曼当时正进行户外拍摄，由于烈日当空，工作人员需要全程为她撑起太阳伞，然而在如此高温暴晒下，佘诗曼依然保持著专业态度，不时与工作人员轻松沟通；而拍摄室内景时，她更被拍到在昂平市集的精品店内专注看手机，神情轻松自在，虽然遇上大批游人拍照，但她依旧以微笑回应，网民纷纷赞她友善亲民，深具明星风范。

佘诗曼生图依旧白滑冻龄

佘诗曼自2023年主演TVB剧集《新闻女王》后，凭著「Man姐」一角人气爆灯，更成为「三届视后」，之后由她主演的剧集《正义女神》，再次成为城中热话，掀起了煲剧热潮。现时佘诗曼的工作档期排得密麻麻，这次在昂平360被网民捕获，在零滤镜下的生图曝光，再次证明佘诗曼在镜头前后，也保持著最佳状态，网民纷纷赞她是「冻龄女神」。

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