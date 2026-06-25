陈敏儿安息礼丨圈中人抵达教堂 蔡少芬张晋献唱圣诗 邓萃雯、胡枫、杜琪峰伉俪致意
更新时间：15:16 2026-06-25 HKT
发布时间：15:16 2026-06-25 HKT
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廖启智太太陈敏儿于6月12日病逝，终年66岁。其子廖文哲及廖文信今日（25日）于尖沙咀圣安德烈堂举行安息礼。现场不设公祭，家属特设YouTube频道同步直播（直播网址：https://www.youtube.com/watch?v=eNZBayKZuqQ）。多位圈中好友包括邓萃雯、胡枫、杜琪峰伉俪等到场送别，蔡少芬与张晋于仪式上献唱圣诗。
陈敏儿多位艺人好友抵达教堂致意
为让各界及未能亲临现场的朋友能够一同追悼及送上祝福，家属特别安排于陈敏儿的官方YouTube频道进行安息礼同步直播。
安息礼今日下午举行，多位圈中好友陆续抵达教堂出席，送别陈敏儿最后一程。出席名单包括：林漪娸、贾思乐、廖安丽、邓萃雯、胡枫、杜琪峰伉俪、刘江、吴雨、吴丽珠、连炎辉及邓英敏等。此外，YouTube频道「小薯茄」的四名成员关浩杰、程人富、吴冰及姚泽汶亦有到场致哀。
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现场播放温馨合照回顾陈敏儿一生
陈敏儿安息礼仪式期间，礼堂中央设置了投影设备，现场播放陈敏儿生前的生活纪录以及一家人的温馨合照，让在场亲友回顾其一生。另外，艺人蔡少芬与老公张晋亦于仪式上为陈敏儿献唱圣诗。
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