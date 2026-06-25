Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈敏儿安息礼丨圈中人抵达教堂 蔡少芬张晋献唱圣诗 邓萃雯、胡枫、杜琪峰伉俪致意

影视圈
更新时间：15:16 2026-06-25 HKT
发布时间：15:16 2026-06-25 HKT

廖启智太太陈敏儿于6月12日病逝，终年66岁。其子廖文哲及廖文信今日（25日）于尖沙咀圣安德烈堂举行安息礼。现场不设公祭，家属特设YouTube频道同步直播（直播网址：https://www.youtube.com/watch?v=eNZBayKZuqQ）。多位圈中好友包括邓萃雯、胡枫、杜琪峰伉俪等到场送别，蔡少芬与张晋于仪式上献唱圣诗。

陈敏儿多位艺人好友抵达教堂致意

为让各界及未能亲临现场的朋友能够一同追悼及送上祝福，家属特别安排于陈敏儿的官方YouTube频道进行安息礼同步直播。

安息礼今日下午举行，多位圈中好友陆续抵达教堂出席，送别陈敏儿最后一程。出席名单包括：林漪娸、贾思乐、廖安丽、邓萃雯、胡枫、杜琪峰伉俪、刘江、吴雨、吴丽珠、连炎辉及邓英敏等。此外，YouTube频道「小薯茄」的四名成员关浩杰、程人富、吴冰及姚泽汶亦有到场致哀。

相关阅读：陈敏儿安息礼｜笑容慈祥遗照曝光 陈敏儿穿毕业袍象征人生毕业 儿子廖文信、廖文哲永念亲恩

现场播放温馨合照回顾陈敏儿一生

陈敏儿安息礼仪式期间，礼堂中央设置了投影设备，现场播放陈敏儿生前的生活纪录以及一家人的温馨合照，让在场亲友回顾其一生。另外，艺人蔡少芬与老公张晋亦于仪式上为陈敏儿献唱圣诗。

相关阅读：陈敏儿安息礼｜周润发夫妇刘德华送花圈致哀  蔡少芬张晋：敏儿姐天家再聚

最Hit
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-24 10:43 HKT
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
23小时前
深水埗鳄鱼｜附近单位再检最少30只爬虫动物 包括蛇及蜥蜴 35岁女子被捕
突发
2小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
2小时前
Save Lily｜非常父母称Lily未有遣返安排 瑞典拟将抚养权转移至当地夫妇
02:01
Save Lily｜非常父母称Lily未有遣返安排 瑞典拟将抚养权转移至当地夫妇
突发
6小时前
港铁「背囊党」繁忙时间顶心杉惹公审 港男爆粗怒轰自私精：「除低几个站好X难？」｜Juicy叮
港铁「背囊党」繁忙时间顶心杉惹公审 港男爆粗怒轰自私精：「除低几个站好X难？」｜Juicy叮
时事热话
20小时前
刘嘉玲被传30年前遭郑裕玲掌掴？二人齐揭真相 首爆被Do姐教训内情：觉得好羞耻
刘嘉玲被传30年前遭郑裕玲掌掴？二人齐揭真相 首爆被Do姐教训内情：觉得好羞耻
影视圈
6小时前
将军澳街坊转战落马洲应急医院 公院轮候照MRI变相提早近1年半 激赞服务 附极重要缴费贴士免白行｜Juicy叮
将军澳街坊转战落马洲应急医院 公院轮候照MRI变相提早近1年半 激赞服务 附极重要缴费贴士免白行｜Juicy叮
时事热话
4小时前
$50叹足一斤酱香鸡！$10起加配卤水鸭舌/葡挞/糖水 连锁快餐店外卖加餸优惠
$50叹足一斤酱香鸡！$10起加配卤水鸭舌/葡挞/糖水 连锁快餐店外卖加餸优惠
饮食
22小时前
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
生活百科
2026-06-24 13:38 HKT