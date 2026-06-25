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港姐2026｜杨媛媛穿汉服变美人想拍古装剧 颜懿菲盼夺三甲成最佳硕士毕业礼物

影视圈
更新时间：16:13 2026-06-25 HKT
发布时间：16:13 2026-06-25 HKT

《2026香港小姐竞选》12位候选佳丽由三位师姐冯盈盈、陈懿德、黄嘉雯带领下，昨晚到访湖南以古镇式的旅游景点南岳里，她们齐齐穿著汉服化身成古代美人。

颜懿菲颜懿菲一见如故

7号杨媛媛（Vera）对于首次穿着汉服，她大赞看似简单，但穿着汉服需要别人帮助。而同样首次穿汉服的11号颜懿菲（Agnes），指自己对历史太大了解，故太喜欢睇古装剧，不过经过今次古装扮相后，深感要探索一下，自觉有一点古典美。谈到可有兴趣拍古装剧？杨媛媛笑言经过今打扮，自觉适合，若然有导演邀请会尝试。至于现攻读硕士课程的颜懿菲透露已交论文，现可全力以赴应付港姐决赛。问打入三甲是否一份最好的毕业礼物？颜懿菲说：「好想！希望大家多多支持。」她又指跟杨媛媛一见如故，现已成好友，喜欢倾扮靓话题。

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