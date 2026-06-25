郭可盈16岁女儿毕业舞会飘仙气  穿露肩晚装颜值不输母亲  林天若攞奖学金封美少女学霸

前TVB花旦郭可盈与林文龙的16岁女儿林天若（Tania），向来是品学兼优、动静皆宜的「学霸星二代」。近日，这位备受瞩目的少女参加学校的毕业舞会（Junior Prom），其精心打扮的成熟造型令人眼前一亮，完美遗传了母亲的美貌，仙气与星味兼备。

郭可盈女儿展初熟性感

从林天若分享的舞会照片可见，昔日的小女孩已经长大，蜕变成一位亭亭玉立的美少女。当晚，她化上精致淡雅的妆容，一头长发披肩，穿上一袭紫色露肩晚礼服，裙摆采用层叠纱质设计，显得梦幻而飘逸。这身打扮不仅让她仙气满溢，更小露香肩，展现出健康的性感美态，配上闪烁的项链和手袋，举手投足间尽显自信与优雅，气质完全不输女星。

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郭可盈骄傲留言：Beautiful Lady

女儿的蜕变，身为母亲的郭可盈自然感到无比骄傲。她在林天若的IG帖子下留言，字里行间充满爱意：「平时见惯的学生们摇身变成Beautiful ladies，出席Junior Prom，好靓呀！Enjoy ！」 星妈一句「Beautiful lady」和「好靓」，道尽了对女儿的赞赏与自豪。

林天若十项全能美少女学霸

郭可盈自从诞下女儿后，便毅然淡出幕前，专心相夫教女。为了发掘女儿的潜能，郭可盈让她自幼接触多元化的课外活动，包括花式溜冰、唱歌、跳舞、画画及弹琴等，林天若3岁时已考获初级钢琴证书，可谓多才多艺。在学业上，林天若同样表现出众，现正就读于名校保良局蔡继有学校，更曾凭优异成绩获得校内学术奖学金，是名副其实的「美少女学霸」。如今，林天若不仅学业有成，颜值与气质更是出类拔萃，堪称「人生胜利组」，实在羡煞旁人。]

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