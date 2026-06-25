UFO离奇命案｜杨偲泳闻男友张振朗「突然结婚论」三度避谈称耳仔嗡嗡声 陈湛文埋怨冇得去外国影展宣传

电影《UFO离奇命案》昨晚（24日）在圆方举行首映礼，几位主演凌文龙、杨偲泳、陈湛文、林子杰、导演郭家禧及李振杰到场宣传，此片吸引了多位圈中人到场支持，包括：吕爵安、梁业、邱彦筒和男友林家熙、伍允龙、谈善言、蒋祖曼、赵希洛 、KB（李健宏）、小肥、杨潮凯、张纹嘉、刘沛蘅、徐浩昌、钟柔美、施焯日、林俊其、冯皓扬、蔡景行、梁敏巧及Lolly Talk三位成员Yanny（刘绮婷）、Mei Mei（曾美欣）及阿Yo（郭晓妍）等。

凌文龙对票房有期望

凌文龙、杨偲泳在片中是情侣，凌文龙表示在这么低成本（300万）拍摄下，拍出爆裂而呕心沥血爱情浪漫场面；杨偲泳称这段情十分轰烈，问可有亲热场面？杨偲泳说：「非常亲密！动作连场亲身上阵，不用替身，即场除掉所有垫（护具），因而受伤。」在旁的林子杰指她当时虽然受伤要坐轮椅，仍坚持进行拍摄。问他们对票房信心？凌文龙称期望，陈湛文插嘴称若然票房去到1千万，「我应承大家，美国将会再揭秘第四波（指UAP／UFO档案）。」凌文龙笑说电影公司一定同美国国防部有关系，「否则怎可能帮《UFO离奇命案》宣传？另外美国有一套电影《揭密日》，也是帮我们宣传！」

陈湛文埋怨冇得去影展

正为舞台剧紧密排练的陈湛文表示，会尽量抽时间谢票，他却埋怨说：「那些影展并没有我份儿了，影展通常与我们演员无关，因为只有导演才可以去到。」并指︰「最想出席西班牙影展，之后可以顺序去多几个国家才返港！」问到戏中男友凌文龙可有留意杨偲泳早前拍减肥广告，因衣着问题被网民指「如穿内衣」？凌文龙一头雾水全不知情。杨偲泳即向他们解释，场面搞笑，她发觉男性、女性对衣物理解有差别，对内衣、吊带衫有误解，所以已在网上教大众区分。问她是否觉得拍摄出来的效果非常性感？杨偲泳说：「大家实在太在意（性感）这件事。」

杨偲泳耳仔有事

问到男友张振朗早前称不排除「突然结婚」一事？杨偲泳扯带开话题说：「说起这一点，真巧合！因为跟戏中男友惊天地泣鬼神的爱情故事，都同婚姻有一点关系，不能说太多了！（你与张振朗呢？）太离奇了！奇怪到我的耳朵嗡嗡声。」追问她有无跟张振朗谈及这事？她继续扯开话题：「反而倾我们的电影会有多少票房，电影公司会不会安排带我们去影展。」

林子杰同父亲炒大镬

此外，早前林子杰的手机被黑客入侵，导致家人损失金钱，问事后可有被家人闹？他指经已过去，亦因此事同爸爸「唇枪舌剑」，「借此增进父子之间的感情！」他不肯透露哪位亲人受金钱损失。杨偲泳则表示事后也有闹他「不小心．。