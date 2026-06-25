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陈敏儿安息礼｜周润发夫妇刘德华送花圈致哀  蔡少芬张晋：敏儿姐天家再聚

影视圈
更新时间：13:39 2026-06-25 HKT
发布时间：13:39 2026-06-25 HKT

陈敏儿早前于6月12日因病离世，终年66岁。陈敏儿和廖启智的儿子廖文哲和廖文信今日（25日）下午在尖沙咀圣安德烈堂为亡母举行安息礼。

陈敏儿两儿致送心形花圈

礼堂布置简洁，礼堂中央放置了三个心形花圈，中央的是陈敏儿母亲写上悼念爱女，左右是长子文哲写上敬爱的母亲大人，永念亲恩，及二子文信，写上敬爱的母亲大人，挚爱长存。而陈敏儿的胞姐、姨甥女、外甥女、表妹、表姐、弟妇、兄嫂都有送花圈致哀。

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周润发刘德华送花圈致哀

另外，陈敏儿圈中人缘极佳，多位圈中巨星、好友都有送花圈吊唁，当中包括：周润发及太太、刘德华、张晋和蔡少芬、谢宁和兰茜、艺进同学会等。

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