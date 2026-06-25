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陈敏儿安息礼｜笑容慈祥遗照曝光 陈敏儿穿毕业袍象征人生毕业 儿子廖文信、廖文哲永念亲恩

影视圈
更新时间：13:11 2026-06-25 HKT
发布时间：13:11 2026-06-25 HKT

陈敏儿于6月12日因病离世，终年66岁。陈敏儿和廖启智的儿子廖文哲和廖文信今日（25日）下午在尖沙咀圣安德烈堂为亡母举行安息礼，安息礼地点与当年廖启智的是同一教堂，场内只开放予受邀亲朋出席及不设公祭。安息礼所收帛金将以陈敏儿名义全数捐赠作慈善用途，遗爱人间。安息礼将以私人形式举行，只限亲友参与，不对公众开放，但为了让海外亲友及一直关心陈敏儿的公众人士可作最后致意，家人特别安排于陈敏儿的YouTube频道同步直播安息礼，让各界一同追思及送上祝福。

YouTube直播网址：https://www.youtube.com/@happiness_living

陈敏儿遗照笑容慈祥

圣安德烈堂现场摆满了亲属所送的花圈，当中包括陈敏儿的母亲，及两位儿子廖文信、廖文哲的花圈。其母于花圈上写上「悼念爱女 永远爱你 母亲痛悼」，而廖文信、廖文哲的花圈就分别写上「挚爱长存」及「永念亲恩」。而在圣堂上台的最当眼处，就看到陈敏儿的遗照，相中的她笑容慈祥，穿上白衣和背心，面容十分和蔼可亲。礼堂内近门口位置资料另一张陈敏儿穿上毕业礼服的照片，是她生前特意预先拍摄，寓意自己人生毕业。此外，于接待处上除放有悼念册之外，亦放有两张陈敏儿的照片，其中一张她穿上桃红色的长裙，背脊见到一对翼，象征她已变成天使。

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