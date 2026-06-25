朱千雪曝光怀二胎20周最新状态  手脚仍纤幼得天独厚颜值零走样  千字文爆比怀首胎更焦虑

现年37岁的前港姐季军朱千雪（Tracy），近年淡出幕前转型成为大律师，凭借其甜美知性的形象和专业成就，被誉为「TVB学霸港姐」。继2024年诞下儿子Justus后，今年5月她再度报喜，宣布怀上第二胎，实现三年抱两。近日，朱千雪在社交平台首次公开怀孕后的近照，并撰写长文剖白第二次怀孕的真实心情。

朱千雪怀孕5个月状态佳

从朱千雪分享的最新照片可见，怀孕已踏入20周（约5个月）的她，状态极佳。她身穿一袭蓝白直间松身恤衫裙，腰间简单系上布带，虽然腹部微隆，但整体身形依然纤瘦，手脚丝毫没有出现水肿，可谓得天独厚。照片中的她，脸上挂著招牌的甜美笑容，眼神充满自信，不仅颜值一流，皮肤更是完美无瑕，完全没有因怀孕而走样，女神风采依旧。

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朱千雪坦言二次怀孕更焦虑

然而，与第一次怀孕的喜悦相比，朱千雪坦言这次的心情更为复杂。她解释，很多人问她两次怀孕的区别，她直言：「这次有更多的焦虑，因为你已经知道接下来必须经历哪些关卡；但同时也多了一份释怀，因为知道自己以前曾经做到过。」

朱千雪休息时间大减

朱千雪透露，第二次怀孕的身体变化来得更快，但能够休息的时间却因要分身照顾大儿子而大为减少。同时，她还要努力在繁忙的法律事业与陪伴孩子之间取得平衡，这让她不禁自问：「自己是否还能做到？」

朱千雪要更好地管理时间

尽管挑战重重，朱千雪依然抱持学习的心态积极面对。她在文中写道，这段旅程已成为一次新的学习经历，让她学会了更加独立、更好地管理时间，并且每天都心怀感恩。不少网民看后纷纷留言送上祝福，并叮嘱她再忙也要好好保重身体，期待二宝的顺利降生。

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