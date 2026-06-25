虾头杨诗敏愕然回应前度邵子风遇袭：多年冇联络缘尽难强求

虾头（杨诗敏）和谭伟权将于7月11日在湾仔艺术中心寿臣剧院举行的《唔妥你还是爱你》舞台剧音乐骚，昨天宣布加开7场合共演出13场。

虾头谭伟权破格融合音乐剧栋笃笑短剧

二人以全新形式创作这次演出，当中融合音乐剧、栋笃笑、短剧，还有二人对感情的分享及与观众互动，可说是有点复杂。演出不仅考验二人的唱功与演技，更挑战他们在台上极速换装、转换角色及与观众的互动应变能力，观众入场既可听歌，又可睇戏，还有笑料连场。

即时变声变身增添戏剧张力

虾头指，谭伟权最强是做音乐剧，因为二人这次要演、又要唱，加上每个段落均以不同阶段的男女关系为主题，配以相应造型，有一环节会在台上即刻转换角色，观众会看到二人现场即时转换另一个角色造型之余，声音及肢身都会有变化。他们笑言，这种直接的转换反而增添戏剧性。

虾头祝邵子风早日康复

此外，虾头前男友邵子风前日(23日)在餐厅内进行网上直播，期间突然被一名光头男不断挥拳施袭，邵子风血流满面，问她可有与前度联络？虾头显得愕然，直指这几天自己不停排练，真的不知道，还问他发生什么事？并表示，已多年没有联络，但希望他早日康复：「每个人跟每个人的缘分，其实可能要完便完，没法强求，与他没有什么牵扯也没有联络，但我与火火分开之后仍是好友，我还是他孩子们的契妈，缘份很玄妙，就像读书时日日见老师，毕业后可能一世都不会再见。」她更将缘分带到这次演出之上，直指，这次演出正正探讨人生中不同阶段的伴侣关系：「初恋、大学时期以为会结婚的对象，拍了五六年拖先发现不是这个人，30岁后急住生仔而结婚，最后要面对婚姻的真实。」她说，这些故事既是戏剧，也是人生。

虾头将缘分哲学融入演出

谈到缘分，虾头表示，与谭伟权很有缘，她18岁认识这位哥哥，当时做《遇上1941的女孩》音乐剧，而她只是当和音，也是她第一次做表演，当时仍在演艺学院读书的她见到这位师兄靓仔，唱歌又好听，她说：「我便跟自己说，长大后一定要好似他一样做舞台剧。」这段合作由1994年断续延续至2000年，多次重演后，两人再没合作，直至这次才有机会度再合作。