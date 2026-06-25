郭富城亲证年底启德开骚做天王第一人 护方媛「温驯女仔」反击花边新闻 亲子赏马教女儿永不放弃

为香港赛马会担任马年大使的郭富城，现身跑马地马场出席「冠军⼈⾺奖候选马匹公布仪式」，身兼大使、马主及爱马之人，坦言要从候选马匹中选出心水「马王」亦很困难，城城联同主礼嘉宾拍过合照后，一起欣赏候选马匹。

郭富城女儿最爱是BABYMONSTER不是爸爸

城城表示开心见到「嘉应高升」与「浪漫勇士」两匹香港骏马在国际赛事赢得好成绩和创下纪录，他亦表示入场从赏马匹，对他而言是家庭活动，见到马匹长期受训练，也不一定做到好成绩和夺冠，希望小朋友见识到后，可以学习到勇往直前、永不放弃的精神，他笑言有令女儿喜欢马、也有学骑马，虽然也会看他的演唱会，但最喜欢的是BABYMONSTER。

郭富城证实年底启德开骚

早前启德主场馆意外曝光城城将开骚的消息，《星岛头条》查证将于年底举行，是四大天王登上主场馆第一人。问到年底启德骚的计划，城城透露是12月重要的日子，问是否圣诞节？城城避而不谈，只称快将公布。城城表示：「作为一个歌手，红馆开了好多次，心里面想可以征服启德，而我也亲自去过这地方，为同杰伦做过嘉宾，感受过了，我问团队有信心吗？大家都话有，咁大家一条心征服启德，希望开一个从来都冇咁精彩过的骚。」城城表示场地已著手准备，他与团队当然也正准备中，每周都开会，笑言快将公布，让大家可以快点抢飞。问想开几场？城城笑言1场都满足，希望演出吸引国内外歌迷，刺激一下旅游业，问到日子，他称是12月的重要日子，问是否圣诞节？他大卖关子，只称好期待，体能上要继续提升。

郭富城为启德骚有压力

城城指曾在外地开过5万人以上的演出，但为了令歌迷可以更近距离看到他，都花尽了心思，虽然开骚无数次，但每次都有压力，有压力才可以将演出推上更高层次。问启德作为目前巡唱的最终站？城城指会有不同Rundown，会有新章和新歌，新歌主题是《冲冲冲》会和赛马会合作，录音与MV都已完成。

郭富城指不同圈子有不同难处

至于太太方媛早前参与内地综艺节目拍摄，城城透露已结束了，因太太本身没参与过类似工作，太太问他时也支持她，知道她学习到很多、亦很辛苦。至于太太被指拍得不开心？城城称都是花边新闻，至于太太称很难融入其朋友圈子，城城指是没办法的事，因为太太不是艺人，不同圈子会有不同事要面对，今次参与节目也令她明白了，「作为丈夫，太太有这个想法，想接触不同的世界我当然支持她，这种事、参与节目本来就不容易，但她可以做不同的事、不止凑BB，可以挑战自己，我都很鼓励她。」他又指太太是温驯女仔，这次后会学懂适应，好多事不用介怀。