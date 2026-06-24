陈启泰因疫情引发抑郁及焦虑症 食药暴肥感激老婆照顾：陪咗我七个月，每日由早到晚冇出街

陈启泰（Ken）早前接受新城广播节目《开心大派对》访问，与主持薛家燕、思敏及范振锋大谈近况。久未露面的陈启泰在节目中真情剖白，透露过去几年深受抑郁症与焦虑症困扰，更因药物副作用导致体重飙升至216磅。幸好得到太太不离不弃的照顾，陈启泰现时已走出阴霾，并预告即将复出幕前再战乐坛。

陈启泰疫情期间患抑郁与焦虑症

陈启泰在访问中详细分享患病经历，他透露大约在四年前疫情期间，接种疫苗后约两个月出现严重失眠问题，其后更引发抑郁症及焦虑症。陈启泰强调：「我唔敢讲一定系Covid，我唔想危言耸听，但喺我嘅case系有啲关系嘅。」他回忆病情最严重的时候，因为极度害怕外出染疫而被隔离，所以长时间将自己封闭在家中，足不出户。

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陈启泰感激老婆停工陪伴7个月

在对抗抑郁症的低潮期，太太成为了陈启泰最大的精神支柱。陈启泰坦言当时极度缺乏安全感，身边绝对不能够没有人陪伴，而太太为了照顾他，毅然推掉所有工作。陈启泰感动地说：「见到老婆就会放松，佢丢低所有工作、教会事务，陪咗我七个月，每日由早到晚，冇出街。」太太在他人生最「水深火热」时期的全天候陪伴，成为了他努力康复的最大动力。

陈启泰减40磅预告复出乐坛

除了情绪困扰，陈启泰透露在病发初期因为极度依赖精神科药物，产生了严重的副作用，导致脸部及身体严重浮肿，体重一度暴增至216磅。及后，陈启泰决心透过排毒疗程及配合运动，成功减去40磅，现时体重回落至176磅。对于目前的状态，陈启泰形容：「我永远都同自己讲，仲有进步空间。」他亦借此寄语大众，面对情绪困扰时切勿讳疾忌医，应及早寻求专业协助。

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陈启泰获薛家燕力撑「好多瓣都好掂」

随着身心状态恢复，曾于2002年推出过唱片的陈启泰表示对音乐依然充满热诚。他透露正筹备在内地推出重新编曲的经典广东歌，同时亦有计划创作全新单曲。听见陈启泰的复出大计，薛家燕大赞他：「其实你好多瓣都好掂㖞！」陈启泰随即笑言：「我系『瓣启泰』。」他更期望未来有机会与薛家燕同台合唱，薛家燕闻言即兴奋高呼：「好呀！」