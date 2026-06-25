港姐亚军庞卓欣将结婚状态大勇 贴身衫遮唔住澎湃上围 食水果餐保持纤瘦蚂蚁腰

34岁的2015年港姐亚军庞卓欣（Ada），自去年圣诞节在雪地中接受金融才俊男友Patrick的巨型钻戒求婚后，便全心投入筹备她的婚礼。为了在人生大日子中以最佳状态示人，庞卓欣积极纤体瘦身，状态大勇，近日她在社交平台上分享一日的健康饮食，片中她穿上一身贴身低胸的灰色瑜伽衫，展现出迷人的锁骨与丰满傲人的上围，更完美勾勒出她努力锻炼下的纤细蚂蚁腰，S形曲线非常吸睛，准新娘零赘肉的完美体态，让人眼前一亮。

准新娘庞卓欣严格控制饮食

庞卓欣在片中，大方公开她极具营养的「新娘餐单」，她的早午餐奉行轻食原则，主食是每天必吃的香蕉，以补充镁质帮助肌肉恢复和改善睡眠。此外她每天都会吃坚果，将15克杏仁与15克开心果搭配，以确保营养均衡。在水果的选择上她亦一丝不苟，平日严格挑选红莓、黑莓等低糖分水果，只会在周末稍稍放纵，奖励自己品尝芒果、菠萝、山竹、蜜瓜等水果，确保摄取足够维他命之余，又不会致肥。

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庞卓欣吃有机朱古力保持身材

庞卓欣透露习惯了轻量早午餐以避免饭后眼瞓，宁愿将热量配额留给晚餐。在影片中，她展示了铺满蟹籽、野生三文鱼、牛油果和糙米饭的日式盖饭，美味又饱足。庞卓欣最喜欢的零食，她也坚持吃含有机可可的健康朱古力，就算不是准备当新娘，庞卓欣提供的一日餐单，也是女士保持健康体态的不错选择。

庞卓欣出身富裕家庭生活无忧

庞卓欣出身富裕家庭，父亲是著名股评人、东骥基金管理董事总经理庞宝林，传身家逾亿。但庞卓欣自2015年夺得港姐亚军后，并未签约TVB，反而转战网络成为KOL。感情路上，她于2019年与「钟表大王」长孙孙智威结束6年情后，同年恋上现任未婚夫Patrick。两人拍拖以来爱得高调，经常在社交平台放闪，去年圣诞Patrick更在雪地以巨型钻戒求婚成功，事业爱情两得意，网民纷纷羡慕她这位人生胜利组。

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