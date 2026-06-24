高海宁新Look出事惊变「阿梅」？TVB急出招护爱将 马国明曾赞高Ling新造型够逆龄

高海宁近日为换了新造型，剪了一个齐阴短发，却意外引来不少负评。日前TVB官方facebook专页上载了一段高海宁为宣传剧集《飞常日志II》而做的专访影片，疑因妆容与灯光欠佳，引来网民狠批：「似『阿梅』（《少林足球》赵薇一角）。」直指发型不适合高海宁，更有网民批评高海宁的妆发团队。为免影响艺人形象，TVB极速将该专访贴文删除以平息风波。

高海宁为拍外景尝试新发型

面对外界争议，高海宁日前接受传媒访问时大方回应，解释改变发型纯属个人喜好。高海宁透露早前到峇里岛为杂志拍摄外景时，一直想尝试浏海效果，加上为配合夏日气息而决定剪短头发，希望大众不要过度揣测。

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马国明大赞高海宁新Look

其实高海宁早前与马国明一同出席机场活动时，已率先展示这款短发造型。当时马国明对高海宁的新发型给予极高评价，公开大赞具有减龄效果，更笑指高海宁年轻得可以做他的女儿。可见同一造型在不同灯光和场合下，视觉效果差异甚大。

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