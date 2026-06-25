给阿嬷的情书丨「谢南枝」是谁？李思潼非科班出身 传拒绝「赵露思公司」 被导演选中爆红

内地电影《给阿嬷的情书》以潮汕方言发音，讲述海外华侨寄信回故乡及汇款凭证（侨批），仍为核心故事作品，今年在五一黄金周在内地上映后，以黑马之姿突围，票房大收18亿人民币，电影已在香港上映。《给阿嬷的情书》演员近乎全新人，制作成本仅花1,400万人民币，在片中饰演在曼谷唐人街经营旅社的老板女儿「谢南枝」的李思潼，一跃成为瞩目新星。

李思潼独特气质符合角色

李思潼是一位新演员，《给阿嬷的情书》是其首次参与的作品。2004年出世的李思潼，今年只有22岁，来自广东揭阳。李思潼入行的经历充满戏剧性，据悉导演蓝鸿春在筹备电影时，为寻找符合女主角气质的演员，曾海选逾千人，却始终未合心意。直到在短片平台上见到李思潼，被其独特气质所吸引。

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李思潼靠短影音获导演青睐

李思潼早前受访时，曾爆料透露两年前收到《给阿嬷的情书》剧组的私讯邀约时，还以为是诈骗：「那时候爸爸妈妈还害怕是诈骗，而我也有点不敢相信。」其后在家人陪伴下试镜，在网上搜索导演蓝鸿春比对后，确认是同一人才放下心中疑虑。

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李思潼日食一餐还原饥荒样

李思潼并非修读艺术、表演系出身，拍摄电影时，仍是一名大学二年级学生，今年才在广东财经大学金融工程专业毕业。李思潼因为零表演经验，因此用最纯粹的「体验派」去钻研角色。李思潼为真实呈现片中饥荒年代人物，以极残酷手法，连续一星期每日仅食一餐饭，将自己饿到颧骨突出，为求在镜头前呈现最真实的形态。

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李思潼无台词演绎触动人心

李思潼又为演绎「谢南枝」，在拍摄前一度长时间逗留在潮汕档案馆，翻阅无数泛黄的真实侨批旧信件，揣摩当代女性的握笔姿势及书写力道。而李思潼在监狱中读信的无台词重头戏，凭眼神的流转与睫毛的轻颤，将角色压抑半生的痛苦、释然与委屈展现得淋漓尽致。早前李思潼传出签约赵露思所属经理人公司，被她否认。而李思潼最近在第23届电影频道传媒关注单元上，获得「最受传媒关注新人女演员」奖项。