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洪嘉豪新歌MV「喱啡仔」大变身 鼓励男性化妆：你钟意就去做

影视圈
更新时间：21:45 2026-06-24 HKT
发布时间：21:45 2026-06-24 HKT

洪嘉豪2026年全新专辑《KIKI》以「杂志」为核心概念，将每波主打歌化作不同的特色专栏。日前推出杂志vol.2及新歌《一笔满意》，新歌由mue、Matt Chow及JONO联手作曲、钟说填词、JONO 编曲，并找来 Kiri T监制。MV讲述嘉豪饰演的男主角平日是一个不折不扣、不修边幅的「喱啡仔」，习惯了T恤短裤、拖鞋塌头、素颜的生活，为了心仪对象而来一次由头到脚的大改造。

Kiri客串MV女主角赞嘉豪有喜剧潜质

两人除了在歌曲上的合作，今次Kiri更客串MV女主角，她认为嘉豪很有潜质做喜剧。而嘉豪亦「回礼」笑言：「Kiri好戏到自己都唔信，一cut机大家都赞好，佢自己都唔信，要相信自己。」

Kiri被一岁半布冧融化

今次MV更找来一只可爱小狗客串，爱狗之人Kiri大赞狗狗布冧非常乖巧听话，虽然只有一岁半，但已在镜头面前超级淡定，非常聪明，直言好想带佢返屋企。而嘉豪则表示自己不太熟悉小动物，幸好布冧属于冷静派，自己也较容易控制到小狗，拍摄当日布冧主人也在场陪同，故拍摄非常顺利。

洪嘉豪新歌唱出赴约前小鹿乱撞心情

对于歌曲概念，嘉豪想分享男孩在准备赴约前小鹿乱撞的心情，也认为化妆不再只是女仔的专利：「𠵱家男仔都好兴会有轻微嘅化妆修饰一下，有时候我又明白会担心外界觉得男仔化妆好夸张，但系我觉得你钟意就去做啦！」
 

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