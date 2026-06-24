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Lisa受访拒谈恋情 疑证实与三公子感情有变 忆赴韩受训初期与Rosé最亲密

影视圈
更新时间：21:45 2026-06-24 HKT
发布时间：21:45 2026-06-24 HKT

人气韩团BLACKPINK成员Lisa最近登上《Vanity Fair》封面并接受该杂志访问，文中更提到其公关人员两度警告记者不要追问她的感情生活，似乎已是侧面证实了她与LVMH集团三公子Frédéric Arnault的恋情已玩完！

Lisa自觉压力太大

该杂志昨日（23日）发布的封面故事中，记者提到Lisa与三公子「似乎已经分手」，并指他未有出席Lisa在3月底时举行的生日派对。虽然记者未能问到Lisa的感情现状，但她亦有谈及其私生活。Lisa坦言虽然很爱自己的粉丝，亦享受与他们在公共场合中见面，但有时也会感到有压力，「有时我觉得压力太大了，我想过普通人的生活。」不过，她补充道：「自从我承认自己没有私生活之后，我的粉丝们似乎更加尊重这一点了。」

Lisa全靠Jennie指导韩文

此外，Lisa亦有谈及其成长过程。当中提到她原名Pranpriya Manobal，但在13、14岁期间，已参加了YG娱乐面试的她因心急等候回复，故此其母就带她去见一位命理大师，对方建议她改名为Lalisa，指此名对她有利，于是她就正式改名为Lalisa Manobal（出道后则再添艺名「Lisa」），改名后随即就收到YG通知已招收了她为练习生。接着她便单人匹马赴韩受训，当时她完全不懂说韩语，全靠Jennie给她很多指导。而她跟Jisoo虽然初时言语不通，但二人很快就找到沟通的方法。但她早期最亲密的伙伴却是Rosé，出身自澳洲移民家庭的Rosé也和她一样，都是小小年纪就离开家人在韩国受训，故此二人特别投契，Lisa说：「我们就像双胞胎姊妹一样。」

Lisa对观众接受其演员身份感高兴

谈到近年她捞埋演戏这瓣，Lisa说：「你做同一件事超过十年后，就会想要寻找新的灵感来源。」而最令她开心的是自从《白莲会3》播出后，观众亦开始接受其演员身份：「这真的很令人兴奋，人们会认出我是演员Lalissa了！」

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