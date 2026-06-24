林嘉欣大爆拍《THE SEASON》要试镜 钱裕扬对香港念念不忘

林嘉欣早前在金成《叔叔的爱》、梁靖琪《SpotiTalk》上大谈Viu原创剧《THE SEASON》趣事之后，由谷德昭主持的访谈节目《爆谷一周》第五集亦迎来超强大阵容！谷导邀请林嘉欣，联同进军荷里活的钱裕扬（Justin）、《全民造星V》总冠军香胤宅（Lyman）及型男骆振伟（Thor）一同登场，大爆《THE SEASON》鲜为人知的幕后趣事与拍摄秘辛！

林嘉欣竟然要试镜？

出道多年，林嘉欣首次挑战全英语演出，她忆述这：「《THE SEASON》阵容国际化，导演系智利人、编剧系美国人、摄影师系西班牙人，所有演员都要试镜！你知我以前好少试镜，今次要演泼辣角色，其实冇人会谂起林嘉欣㗎！编剧、导演要我试三场戏，佢哋不断畀我意见，要我演得再泼辣啲，我觉得好好玩。」她形容角色Fiona Hext「做任何事都唔受到掣肘」，是个不折不扣的上流社会豪门女王；然而22年前的一宗案件浮面，令他们的家族地位受到动摇。

钱裕扬众多香港「第一次」

提到角色David，钱裕扬透露角色是个刚离婚的律师，表面上好乖，好守规矩，惟内心充斥着秘密。谷德昭指追美剧时以为钱裕扬是ABC，想不到他会讲广东话。钱裕扬直言非常紧张：「我好耐冇讲广东话！我喺台湾出世，两个月大就搬嚟香港，住到12岁；今次返嚟做访问，好感动！因为我人生中有好多个第一次都系喺香港发生︰第一次追女仔、第一次拍拖都系喺香港，都几早熟！当时妈咪都闹我。」《THE SEASON》在香港实景拍摄，也勾起他不少回忆：「我第一次演舞台剧《仲夏夜之梦》，就系喺香港文化中心。三年班第一次吊威也。如果我冇喺香港接触表演，我唔知我而家做唔做到演员。」

林嘉欣欣赏Kōki独立

《THE SEASON》令观众深刻的一幕必推第二集沙田马场，林嘉欣也直呼：「我出道咁多年都系第一次喺马场拍戏！」谷德昭亦非常羡慕，深感《THE SEASON》制作规模庞大，形容︰「唔好话剧集，连电影都好少见」！林嘉欣补充：「我哋喺开机前，进行咗一次全员围读，以往通常系主要演员出席，但今次系所有演员一齐围读。」钱裕扬透露：「每一集嘅编剧都会喺美国飞过嚟，实地考察，如果导演要改剧本，佢哋都愿意改。」林嘉欣也笑言接拍《THE SEASON》后令自己变得更独立：「所有演员都系自己一个飞过嚟，冇经理人、冇助手，Kōki（木村光希）都系自己一个嚟，我好欣赏，所以我不停叫公司同事快啲走！我拍完《THE SEASON》去咗台湾拍戏，我就冇带人过去嘞！」

钱裕扬试镜450次

钱裕扬是学院派出身，谷德昭问到求学时期的点滴，他不禁感性爆发：「我喺南加州大学读表演科，当时系唯一一个亚洲人学生。我去美国前同自己讲，𠮶边每一位都比我高、比我靓仔，经验比我多，我一定要好努力先可以同佢哋比！后来发现，我对于演出系比佢哋更认真，可能佢哋觉得做演员系玩？我17岁经已做咗呢个决定！我选上《孙家兄弟》前，大约试咗镜450次，唔系每一次都好玩㗎……如果我冇呢啲经验，就唔会系而家嘅我。」

香胤宅从实战中成长

香胤宅说到在《THE SEASON》中所饰演的Sammy，经常混在一班贵妇当中，性格看风驶𢃇，对他来说挑战甚大。百老汇表演者出身的他认为，理论、实践同样重要，「我喺英国读剧场艺术研究。当我睇舞台剧或者艺术表演，先会睇得明；同埋实战好有帮助，会教到你点样表演。」

骆振伟演主持人玩死自己

骆振伟则饰演拳赛主持人，但是因为文化差异、摄影机摆位问题，他竟然NG了过百次！「拍摄好严谨！我演主持，幻想一下，我每次拍摄都要从第一句对白，重头开始讲，每次都要出尽力演出，连同场其他演员都背得出我嘅台词，相当难忘！」