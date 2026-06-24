负评王丨吴保锜成功邀女神回港拍MV圆梦 李彩华欣赏Poki工作有Heart

ERROR成员吴保锜（Poki）早前已推出的全新个人单曲《负评王》，MV今日正式首播，歌曲旨在传递「直面负面，方能活出真实」的讯息，鼓励大众在充斥负能量的现实中，不必刻意迎合虚假的乐观，唯有拥抱自己的负面情绪，才是与自己和解的开始。今次Poki不仅亲自参与MV概念构思，更成功邀请到「女神」李彩华（Rain）回港出演女主角，MV以黑白强烈对比的电影感视觉，刻画出现实社会中被践踏与操控的无奈，震撼人心。

吴保锜受《Sin City》启发用黑白画面

MV的概念由Poki与导演共同构思，将自己投射于角色中，反思生活、工作以及现实中遭遇的种种经历。Poki透露MV启发自他喜爱的电影《Sin City》的抽离感，特别采用黑白画面，仅让某些特定颜色突出。

吴保锜暗讽社会践踏

MV中最具视觉冲击的一幕，是Poki惨被大量波鞋、皮鞋、高跟鞋甚至童鞋狠狠投掷。Poki沉重解释背后的社会隐喻：「因为呢个社会上，其实无论咩阶层、咩背景嘅人，都有机会去践踏你。但你好多时唔能够反抗，好多事都要『硬食』、好似被绑架咁硬食所有嘢。你亦唔可以出嚟解释太多，因为解释可能就等于掩饰。我好想喺MV入面表达到呢个咁真实嘅社会议题。」

吴保锜自小是李彩华影迷

谈到邀请Rain担任女主角的原因，Poki直言全因对方的电影演员身份，能令MV质感升华、电影感更厚重。原来Poki自小便是Rain的影迷：「以前看《百分百感觉》、《黑白道》，仲有《打雀英雄传》都不断重复睇！自从认识左佢之后，就一直好想同佢合作。佢绝对系我哋香港一个具代表性嘅艺人，如果可以同一个香港代表性嘅艺人合作，对我讲，都系喺娱乐圈入面留低咗一个足印。」对于今次能够成事，Poki表示万分感激：「今次能够揾到Rain做女主角，我真系万分、万分、万分嘅感激！佢嘅参与令到MV真系好睇咗超级多，好有睇头，亦都畀咗我呢啲后辈好大好大嘅动力，多谢阿 Rain！」在MV中，Rain 饰演一个幕后大玩家的角色，控制著一切，隐喻著办公室政治或社会上层的操控者。

李彩华赞吴保锜好正

被问到为何会一口答应Poki的邀请？Rain透露二人经朋友介绍认识了一段时间，虽然不算认识了很久，但一直非常欣赏对方：「我觉得佢对于自己嘅工作好有Heart，我觉得好正！而且导演之前同我哋沟通过，大概成件事嘅走向都系要靓、要有型，制作真系好好。同导演倾嘅时候，都已经主动问过我，譬如当中有食烟嘅镜头，会唔会好介意？我觉得拍出嚟效果有型嘅话，绝对可以配合！」Rain更坦言来到拍摄现场后大开眼界，完全是她冇想过，原本以为只是拍个MV，但现场完全是电影感制作，更加感受到整队摄制队的真诚、好有心的态度。