钟慧冰爆初认识伍咏薇误当「伴唱公关」 揭已故翁江培「多女友」因一理由娶伍姑娘

由伍咏薇（伍姑娘）与李凯贤（Brian）主持的HOY TV节目《九运会客室》，自播出以来邀请不少圈中人亮相，成功制造不少话题。日前一集节目请来钟慧冰与其女儿林静莉做嘉宾。钟慧冰在节目中大爆当年与伍咏薇相识的经过，牵扯出伍咏薇已故首任丈夫翁江培的一段往事。

钟慧冰爆伍咏薇首位丈夫桃花旺

钟慧冰在节目中坦言自己与伍咏薇渊源甚深，当年因认识伍咏薇的首任老公著名会计师翁江培。钟慧冰提到大约在 1988年至1989年期间，曾与翁江培等9个人合资在尖东搞生意，在该区开设第一间卡拉OK。

当年是股东之一的钟慧冰，形容生意伙伴翁江培是一位「有钱佬」，更笑言翁江培当年桃花极旺：「佢老公好多女㗎！哗，识亲都唔同。」直到有一次，翁江培带一位年轻漂亮的女孩到卡拉OK，此人正是伍咏薇。

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伍咏薇走出丧夫阴霾：

钟慧冰贪得意投资卡拉OK

钟慧冰忆述当年与伍咏薇的相识经过，直言发生误会：「（翁江培）好钟意叫啲女去选美，有一日带咗个好细个嘅女仔，我谂18、9岁，（喺度）唱歌，𠮶时她兴陪唱，我以为佢（伍咏薇）嚟（陪唱）应征。」结果旁人提醒钟慧冰：「呢个翁生条女嚟㗎！」伍咏薇闻言拍手哈哈大笑。伍咏薇透露当年仍未选美，在男友翁江培鼓励下，报名参加《1989年的亚洲小姐竞选》，虽然无缘三甲，但最终获得「最上镜小姐」名衔。

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钟慧冰之后在IG分享合照，留言表示与伍咏薇认识逾30年：「我第一次见她是在尖东的一个卡拉OK内。正是黄昏时份，店仍未正式营业，她在房间唱著歌，唱得很好，我以为她是来应征做伴唱公关的，后来才知她是翁江培的最新女朋友。」钟慧冰当年获翁江培邀请，与李道洪纯粹贪得意，成为卡拉OK的小股东。

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伍咏薇忘年恋修成正果

钟慧冰见证伍咏薇从翁江培女友，到参选亚姐，再成为翁太的过程：「记得翁生婚前在我们一群股东追问婚事时，曾经诚恳地说过：『结过咁多次，离过咁多次，你估好好玩？但这次我最有信心，因为这个女仔好好！』我不知道伍姑娘是否知道亡夫曾经在人前这样称赞她，我觉得有责任告诉她！」

伍咏薇再婚嫁练海棠

翁江培不仅是赫赫有名的会计师及高级合伙人，亦是伍咏薇人生中的伯乐，二人虽然年差30载，但无阻发展「忘年恋」。当年只有21岁的伍咏薇，与翁江培拍拖逾一年，在1990年结婚，成为翁江培第4任太太。但伍咏薇新婚仅13天，翁江培陪她到深圳登台时，因心脏病发猝逝。伍咏薇当年因被追问是否收1.7亿元遗产，加上丧夫打击，一度精神崩溃，半年没工作，终日到酒吧买醉。伍咏薇在黎姿撮合下，结识广告界名人练海棠，二人于1999年在加拿大注册结婚。

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钟慧冰曾患恶疾遇婚变打击：