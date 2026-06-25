洪欣与老公零互动屡传婚变？张丹峰突晒继子张镐濂温馨片段 一举动力证「父子情」未变

洪欣与年轻11岁的内地演员老公张丹峰结婚多年，但夫妻二人近年鲜有公开同框互动，让外界对他们的婚姻状况充满揣测。然而近日张丹峰在社交平台，分享了一段与继子张镐濂的温馨互动，父子情深的画面，似乎未受婚变传闻影响，引发网民热烈讨论。

张镐濂重现童年父子温馨片

张丹峰近日分享一段名为「一键回到小时候」的影片中，现年25岁的张镐濂与继父张丹峰一同出镜。影片开头，两人模仿一张旧照片的姿势，接著张镐濂拿出一张画著腹肌的纸，贴在张丹峰的肚上，然后两人拿著衣服，重现一张多年前在游艇上拍摄的父子合照。旧照片中，年轻的张丹峰赤裸上身，身旁是年幼的张镐濂，二人全程笑容灿烂。如今张镐濂已长大成人，身高更超越继父，而张丹峰的身材虽不复当年，但父子俩的温馨互动，尤其是张镐濂为继父画上腹肌的幽默举动，尽显二人深厚亲密的感情。

相关阅读：洪欣12岁甜美女儿外表超早熟 父女同框令张丹峰再卷「偷食」风波？ 网民：以为是情侣

洪欣称与张丹峰离婚仅两星期即复合

洪欣自2009年下嫁张丹峰，并在2014年诞下女儿张晞彤后，曾一度拥有令人称羡的四口之家。然而近年张丹峰与前经理人毕滢的绯闻甚嚣尘上，导致他与洪欣的婚姻亮起红灯，洪欣于2023年5月1日凌晨突然在微博宣布离婚：「我和张丹峰不再是夫妻关系」，但事隔两星期，洪欣又称继续婚姻关系。但近年夫妻间在社交平台上的互动几乎绝迹，洪欣除了与儿子张镐濂不时拍片外，就是独自凑女或与好友相聚，张丹峰则甚少现身于家庭活动中，令婚变传闻愈演愈烈，这次张丹峰与张镐濂高调晒出父子合照，引来网民对张丹峰与洪欣的婚姻关系无限揣测。

张丹峰视继子张镐濂如己出

事实上张镐濂是艺人莫少聪与洪欣的儿子，虽非张丹峰亲生，但自小由他抚养长大，感情甚至比亲生父子更为亲厚。张镐濂成年后进入娱乐圈发展，亦跟随继父姓，改名为张镐濂，网民从张丹峰与继子张镐濂的互动片段，感受到二人父子情从未改变，幸福温馨。

相关阅读：洪欣索爆妈妈激罕露面！孙女遗传「靓女基因」 三代同堂合照曝光