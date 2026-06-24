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吴文忻守灵弥撒丨彭秀慧再捍卫吴文忻老公 证陈剑陵伴妻抗癌 指不应抹煞其身份

影视圈
更新时间：20:54 2026-06-24 HKT
发布时间：20:54 2026-06-24 HKT

1998年香港小姐季军吴文忻（前艺名吴忻熹，Natalie）早前因癌症离世，今日（24日）家属于中环为其举行守灵弥撒。吴文忻生前好友彭秀慧、圈外闺密Ling以及同届港姐好友陈嘉敏，傍晚齐步出教堂接受传媒访问。彭秀慧透露场内有大批亲友前来送别挚爱，场面温馨。

家人亲选吴文忻遗照充满爱与祥和

谈及灵堂内的布置，彭秀慧表示吴文忻的遗照是由其家人亲自挑选，认为该照片最能代表吴文忻人生中充满爱和祥和的阶段。至于弥撒上播放的歌曲，则是众好友送给她的最后礼物；彭秀慧指吴文忻生前非常坚持自我、勇敢做自己，这些充满正能量的歌曲绝对能完美代表她的性格。一直帮忙打理身后事的同届港姐陈嘉敏，在受访时更一度哽咽，坦言之前因忙于处理吴文忻的身后事而未及伤心，但刚才在场内看著吴文忻的照片，各种不舍情绪瞬间涌上心头。

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吴文忻两女仍在消化丧母之痛

被问到吴文忻可有未了心愿，彭秀慧感慨表示，吴文忻在患病后打了一场漫长且艰难的仗，性格坚强的她一直不想认输。因此在过去两年里，她非常努力把握时间去实现梦想，包括出歌和出书，将小时候想做的事情一一完成。至于外界关心两名年幼女儿的情绪，彭秀慧指小朋友未必能立刻明白生离死别，两女在现场看到投影照片时，主要是好奇思考「几时影、同边个影」，暂时未见极度伤感，相信她们仍在慢慢适应和消化中。

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彭秀慧望给予吴文忻老公陈剑陵空间

早前彭秀慧曾代闺密澄清外界关于吴文忻离婚的传言。今日她再次强调这件事必须好好交代，最重要是让大众知道，在吴文忻抗癌的最后日子里，老公陈剑陵一直陪伴在侧并悉心照顾：「不应该抹煞他的身份」。彭秀慧指陈剑陵今日以老公身份坐在家属席第一排，未来除了要帮助两个女儿平复心情，更要肩负起带领她们成长的重任。她深信陈剑陵日后一定会好好照顾女儿们，并呼吁大众给予这个家庭更多空间去面对未来的生活。

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