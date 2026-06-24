Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王嘉尔第8次现身LV男装骚 全黑皮革造型晒果敢优雅时尚态度

影视圈
更新时间：20:45 2026-06-24 HKT
发布时间：20:45 2026-06-24 HKT

王嘉尔（Jackson Wang）现身于巴黎举行的 Louis Vuitton 2027 春夏男装时装骚，今次是他成为品牌大使以来、第8次出席品牌的男装时装骚。Jackson身穿品牌2026秋冬男装系列造型，以全黑色系亮相，造型重点为剪裁俐落的皮革外套，配以对比色衣领设计，透过精准剪裁勾勒出利落而现代的轮廓，展现其一贯果敢而优雅的时尚态度。同时，今次亦是Pharrell Williams出任品牌男装创意总监后，Jackson第7次出席其掌舵的男装时装骚，延续两人在时装与音乐上的非凡关系。

王嘉尔与LV创意总监音乐合作成焦点

Jackson与 Pharrell Williams早前合作原创单曲《Sex God》，该曲曾作为品牌2026 秋冬男装时装骚的官方骚场配乐，在巴黎时装周中首度亮相，标志着双方于音乐领域的重要联乘，密切期待两人未来更多艺术创作计划。
 

最Hit
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
时事热话
10小时前
张晋亲吻举动被轰欠边界感？蔡少芬两女长得亭亭玉立 吊带裙穿搭展现青春气息
张晋亲吻举动被轰欠边界感？蔡少芬两女长得亭亭玉立 吊带裙穿搭展现青春气息
影视圈
9小时前
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
生活百科
7小时前
宁屈违法工厦拒住村屋！情侣同居悭租爆大战 男友一句暗黑警告惹哗然 网民力推「第三选择」｜Juicy叮
宁屈违法工厦拒住村屋！情侣同居悭租爆大战 男友一句暗黑警告惹哗然 网民力推「第三选择」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
山西挖眼案｜盲童「小斌斌」成学霸 特殊教育高考721分全国第一
即时中国
7小时前
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
5小时前
月入七万自认「草根阶层」？二人家庭叹零储蓄 详列开支震惊网民：过得好舒爽......
月入七万自认「草根阶层」？二人家庭叹零储蓄 详列开支遭网民批理财不善：根本唔系必要
生活百科
10小时前
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
01:14
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
「亿万阔太」袁彩云富豪老公罕曝光  撞样马浚伟官仔骨骨  女儿小学毕业神复制母美貌
「亿万阔太」袁彩云富豪老公罕曝光  撞样马浚伟官仔骨骨  女儿小学毕业神复制母美貌
影视圈
11小时前
00:36
中环内地男女出示假文件 要求转账港币500亿 银行报警拉人
突发
2026-06-23 19:00 HKT