王嘉尔第8次现身LV男装骚 全黑皮革造型晒果敢优雅时尚态度
更新时间：20:45 2026-06-24 HKT
发布时间：20:45 2026-06-24 HKT
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王嘉尔（Jackson Wang）现身于巴黎举行的 Louis Vuitton 2027 春夏男装时装骚，今次是他成为品牌大使以来、第8次出席品牌的男装时装骚。Jackson身穿品牌2026秋冬男装系列造型，以全黑色系亮相，造型重点为剪裁俐落的皮革外套，配以对比色衣领设计，透过精准剪裁勾勒出利落而现代的轮廓，展现其一贯果敢而优雅的时尚态度。同时，今次亦是Pharrell Williams出任品牌男装创意总监后，Jackson第7次出席其掌舵的男装时装骚，延续两人在时装与音乐上的非凡关系。
王嘉尔与LV创意总监音乐合作成焦点
Jackson与 Pharrell Williams早前合作原创单曲《Sex God》，该曲曾作为品牌2026 秋冬男装时装骚的官方骚场配乐，在巴黎时装周中首度亮相，标志着双方于音乐领域的重要联乘，密切期待两人未来更多艺术创作计划。
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