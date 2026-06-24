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草蜢40周年世巡首站献新加坡 台上忆恩师梅艳芳：冇佢就冇草蜢

影视圈
更新时间：20:17 2026-06-24 HKT
发布时间：20:17 2026-06-24 HKT

草蜢「GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT草蜢演唱会2026」新加坡站周末（20日）顺利完成，全场爆满，草蜢表示特别将40周年世界巡回演唱会海外首站选在新加坡，因为恩师梅艳芳第一次带他们出埠演唱正是新加坡，意义重大。阿智台上说：「我哋草蜢世界巡回嘅第一站要拣新加坡，因为呢度对我哋三个好有渊源，我哋第一次跟梅姐出埠，就系嚟新加坡！」全场欢呼。杰仔问：「边个1986年有嚟睇梅艳芳演唱会？」台下有Fans举手，草蜢好惊喜。阿智说：「没有梅艳芳就没有草蜢，所以我哋想将呢个舞台献俾我哋嘅师傅梅艳芳，多谢佢当年带我哋嚟到新加坡认识大家，我哋要揾返我哋嘅初心，多谢你哋支持草蜢40年！」

苏志威感激门票秒杀注强心针

苏志威说：「好多谢你哋一知道我哋要嚟开演唱会，第一时间买飞，好早就卖爆晒，多谢你哋嘅支持，为我哋世界巡回打咗第一支强心针！」观众反应非常热情，完场后乐队已退场、观众席开了灯，仍不肯离开，大嗌encore。草蜢一边戴耳机一边行返上舞台，阿智说：「你哋仲唔走？啲歌真系唱晒啦！」杰少说：「Band都走晒㖞！」阿智说：「我哋下一站去马来西亚，你哋挂住我哋就嚟啦！」然后他们演唱《暂停·开始过》，并向所有Fans挥手道别。

蔡一智忆40年前首搭飞机「毛管戙」

演出后草蜢受访，阿智说：「真系非常、非常、非常多谢新加坡嘅Fans，好热情！40年前梅姐带我哋第一次到海外登台就系新加坡，20岁仔人生第一次搭飞机，所以我哋对新加坡有情意结，私心要拣返呢度做40周年演唱会嘅巡唱第一站。刚才有Fans举手话86年有睇梅艳芳演唱会，睇过我哋表演，真系毛管戙啊！」虽说新加坡观众比较内敛，但草蜢的Fans特别热情，阿智说：「好少会开晒大灯都唔走，呢啲『真encore』，盛情难却，其实我哋三个都唔舍得走！现场澎湃嘅欢呼声，好似喺球场睇『世界杯』比赛咁劲！」

草蜢巡唱四面台转三面台另类震撼

杰少表示开心见到来自世界各地Fans专程飞到新加坡捧场，说：「好多Fans睇过香港站演唱会话正，话要再睇，特登飞嚟睇！」阿智说：「佢哋就醒目啦，香港红馆四面台，嚟到新加坡三面台系有另一种感觉，感受到制作团队嘅心思，不一样嘅震撼！」苏志威说：「好多朋友话睇完今晚新加坡站想继续睇，咁就要扑马来西亚站嘅门票。」

草蜢新加坡站加设传波波为Fans「做运动」

除了草蜢演唱会「传统」与观众玩人浪，今次新加坡站加设观众传波波游戏，全场玩得劲开心，气氛超好，阿智笑说：「知道好多Fans平时读书、返工，冇时间做运动，所以加咗『碰碰波』游戏，掂到个波嘅Fans都得到草蜢嘅爱。至于马来西亚站都有新花臣，𠵱家申请紧，希望成功，大家到时感受一下我哋为大家准备嘅心意！」而香港演唱会的「情歌盲盒」环节亦带到巡唱，每晚不同惊喜，今次新加坡站演唱《我们都是这样失恋的》和《永远爱着你》。

草蜢大排档偶遇扑飞失败Fans

杰少透露前一晚彩排后去食消夜，遇到一位廿四孝妈咪，她见到草蜢后即通知两个囝囝飞车赶到大排档见偶像，他们表示因为扑飞失败，无缘入场感可惜，好彩场外偶遇，更得到草蜢在他们的tee上签名留念，非常开心。阿智扬言在新加坡食到超好味海南鸡饭，期待马来西亚食肉骨茶和榴梿。

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