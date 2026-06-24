卫诗雅「择日」请Mani食「升职饭」 激赞中银香港BoC Pay+ 付款功能优惠多

中国银行（香港）（「中银香港」）旗下流动应用程式BoC Pay+ 透过内地银联网络进一步拓展支付场景，现开通「铁路 12306」与「携程旅行」两大主流平台的付款功能，并推出多项消费优惠，以满足客户多元支付需求，就连刚荣升英皇娱乐行政总裁的霍汶希（Mani）亦是忠实用家，早前Mani作客影后卫诗雅主持网上美食节目《卫食攻略》，对BoC Pay+ 赞不绝口！在北京工作多年的她直言已久未带现金出门，出门「一机在手内地通行」。

Mani作客影后卫诗雅主持网上美食节目《卫食攻略》。

卫诗雅专诚「择日」请Mani食「升职饭」。

Mani减轻助手工作量

卫诗雅也有在香港使用BoC Pay+，更尽展「影后精明眼」说：「我知道使用BoC Pay+ 优惠多箩箩，例如一些指定餐厅、食肆、店舖都有优惠，消费后更可以储分，积分当钱用，名副其实照顾了大家的衣食住行！」她更「师奶仔」上身「择日」请Mani食「升职饭」，笑言BoC Pay+ 每个月8号、18号与28号送上额外优惠，顺便储分兼享额外优惠。而Mani亦提到平日公务繁忙，全靠助手帮她记低卡数给她过目，现在用BoC Pay+ 随时在APP内管理多张中银信用卡，减轻助手工作量。

2人分享游走内地与香港以电子支付的方便快捷体验。

Mani约定卫诗雅之后到北京工作时再「饭聚」。

中银BoC Pay+ 优惠多箩箩，例如一些指定餐厅、店舖也有优惠，消费后更可以储分当钱用。

Mani平日公务繁忙，以往全靠助手将卡数记低在「数簿」，现在只要使用BoC Pay+便一目了然。

Mani大爆霆锋拍戏有神技

此外，两人又不约而同踢爆型爆影帝谢霆锋的秘密，Mani坦言佩服霆锋的专业精神，拍摄时无论身处任何恶劣环境或酷热天气，依然面不改容，最令人惊讶的是他竟然可以为了演戏而控制自己不眨眼与不流汗，令她啧啧称奇；卫诗雅亦认同演员可以控制眨眼时间，但流汗方面则自愧不如。