古巨基剖白儿子出世胜过所有奖项 为陪伴成长暂拒巡唱：错过点滴就冇㗎啦

古巨基早前出席「Talks at Google」，是继谢霆锋后，第二位「讲Talk」的香港艺人。向来多才多艺的古Sir，除了歌手身份，更是演员、设计师、漫画家及企业家，今次他除了分享入行35年的心路历程，更畅谈对人工智能（AI）影响音乐产业的睇法，席间又化身「凑仔公」，场面搞笑又温馨。主持人指无论是80后、90后抑或00后，心目中总有一首古巨基金曲，由《友共情》、《爱与诚》到《爱得太迟》，每首都是集体回忆。古Sir听完即搞笑回应：「其实我失恋嘅时候都系听《爱与诚》」引全场笑声。

古巨基儿时偶像张国荣

古Sir透露儿时偶像是张国荣（哥哥），认为对方不单止是歌手，更是一位艺术家，并自爆童年时未想过当歌手，反而立志要开画展，笑言会四处乱画。不过他同样喜欢唱歌，「我细个冇笔盒，得个笔筒，于是我就攞住个笔筒当咪，一边听张国荣、谭咏麟、梅艳芳嘅歌，一边背歌词跟住唱。」后来参加电视台训练班，由小演员做起，做过「同学甲乙丙」甚至「死尸」，辗转当上娱乐节目主持，才被唱片公司发掘。

古巨基享受做「概念大碟」完整说故事

古Sir又详细分享音乐创作理念，坦言自己享受做「概念大碟」，由《游戏 基》、《大雄》、《Human我生》、《时代》到《维多利亚》，每张专辑都有一个完整主题。他解释坚持原因，「以前会谂，点解呢十首歌会摆埋一齐？大家又会唔记得边只歌系边只碟，所以一定要俾个原因佢哋，要条『桥』行先。」他以《Human我生》为例，指专辑由《我生》讲BB出世，到最后一曲讲述离开世界，记录了一个人的一生，一定要顺序由头听到尾。他笑说：「你唔可以听听吓第一首，然后跳去第十首死咗啦㖞，咁样好跳㗎嘛！」现场观众即时报以笑声。

古巨基坚持AI取代唔到「有血有肉」创作

谈及串流平台兴起，古Sir认为时代变迁下，听歌模式改变，但坚信做概念碟仍然有价值，「而家做完一只歌就可以即刻放上YouTube，大家睇到MV、听到歌，系全面咗，但对我嚟讲，做专辑仍然要有个concept，系习惯嚟。」他透露正筹备下一个新Project，与多位新生代创作歌手合作。他又透露一直有观察近年热话AI，早前更以Music Panda名义举办了一个名为「盲听的歌声」的比赛，发掘拥有好歌声但不敢出镜的参赛者，最后为胜出者制作一首由乐坛曲词创作人度身订造的歌曲，再以AI制作MV。对于AI会否取代歌手，古Sir表示「唔会！科技冇得惊，惊佢都系会嚟。好似以前录音带年代，你会唔会惊CD？到CD年代，会唔会惊数码？冇得惊㗎！因为时代一直都演变，我哋可以做嘅系点样喺演变𥚃面灵活自己去继续做自己喜欢嘅事，保持初心！」他续说：「但我想强调，唱歌同做音乐，就算你弹支结他、唱𠮶个声音、写嘅曲词，有血有肉就系有血有肉！系人嘅创作就系人嘅创作！呢样系替代唔到，你会Feel到有冇温度。」

古巨基座右铭「唔试唔知时运高」

除了音乐创作，古Sir近年积极拓展幕前幕后版图，其创立的YouTube频道「ChillGOOD TV」是本地热门资讯与音乐平台，作品曾登上 YouTube 香港年度十大热门影片，深受网民喜爱，而当中的音乐节目「Music Panda」近年更为香港乐坛作出了不少推动力。被问如何面对人生低潮与挫败，古Sir分享个人哲学，「我有句座右铭，就系『唔试唔知时运高』同『试吓啦，唔使打一身嘅』。」他鼓励大家要坚持自己钟意的事，不怕输勇于尝试。就像当年会考自己本身读理科，却胆粗粗自修报考美术科，结果拿到C级成绩，证明「钟意」就是最大动力。

有屋企人嘅地方系人生Happy Place

讲座尾声，古Sir被问到职业生涯中最「我得咗喇」的时刻，当大家以为答案会是哪个奖项的时候？他却冧爆话：「我个仔出世𠮶时！」全场即时掌声雷动。他解释现在最大的快乐就是家庭，更说为了陪伴儿子成长，暂时不会考虑举行大型巡回演唱会。「呢啲时光好宝贵㗎！琴晚佢睇YouTube片，关于BB点样出世，然后佢望住我话：『so cute.』，我即刻拎电话俾佢睇返佢自己出世时个BB样，呢啲点滴如果错失咗就冇㗎啦！」至于哪里是他人生的Happy Place？古Sir就话：「只要系有屋企人嘅地方，就系最靓嘅地方。」

