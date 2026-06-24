吴文忻离世办守灵弥撒 老公陈剑陵携两名女儿穿素服现身 挚友彭秀慧到场打点难掩不舍

1998年香港小姐季军吴文忻（前艺名吴忻熹，Natalie）不敌癌魔于本月9日离世，终年51岁。吴文忻的家属今日（24日）于中环一所天主教堂为她举行守灵弥撒。傍晚约6时许，吴文忻老公陈剑陵携同两名女儿乘坐的士抵达教堂侧门打点。三人均穿著黑色素服，两名女儿下车面对传媒镜头时稍显惊讶错愕，细女更一度未及穿回鞋子；陈剑陵见状随即冷静上前轻拥护送，向在场传媒挥手打招呼后，引导女儿进入教堂，送别挚爱最后一程。教堂内外摆放著亲友致送的悼念花篮，气氛庄重肃穆。

吴文忻好友彭秀慧到场打点

教堂场内布置简洁，遗照选用吴文忻光著头、穿著露肩白衣，脸上绽放微笑的相片，场内的播放器播放她生前的生活照和一家人的温馨家庭照，以及播放《你是你本身的传奇》、《Let Us Go Then You and I》、《我们都是这样长大的》等歌曲，两个女儿都静静坐著看照片怀念母亲。吴文忻好友彭秀慧到来后与陈剑陵倾谈，脸上难掩不舍之情，陈剑陵又与主礼的陈志明神父聊天，陈神父亦拥抱他安慰。另外，吴文忻家属为延续其大爱精神，于现场义卖其遗作《因爱重生》，义卖收益不扣除成本，全数拨捐予圣母无原罪主教座堂。

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彭秀慧曾强调吴文忻与陈剑陵未离婚

早于本月15日，天主教香港教区副主教陈志明神父已为吴文忻举行追思弥撒，当时好友彭秀慧特意向外界澄清吴文忻生前的婚姻状态。彭秀慧强调陈剑陵并非外界谣传的「前夫」，两人其实从未离婚或分开，因此陈剑陵现时绝对是以老公的身份，低调地处理太太的后事。

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吴文忻与陈剑陵一度考虑分开

彭秀慧透露自己与陈剑陵相熟，坦言夫妇二人过去虽曾因意见不合而考虑分开，但因吴文忻患病，让男方更深切体会到「一家人」的感情而陪伴在侧。彭秀慧亦指吴文忻生前没有遗愿未了，现时两名女儿虽然年纪尚幼，未必完全理解生离死别，但她们与爸爸关系非常亲密；陈剑陵目前正积极照顾女儿的情绪，配合学校老师及社工的特别支援，希望外界能够放心并给予家属空间。

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