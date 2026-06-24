黄可盈酒店脱浴袍突袭沙滩 超辣比坚尼晒丰满上围 尽展玲珑曲线网民可惜一部位出事

30岁的黄可盈（Flavia）近日在社交平台上发布了一段充满惊喜的短片，向粉丝大派福利。这段影片从起初的神秘诱惑，到后来大方展露健康性感，火辣程度瞬间引发网民热烈讨论。影片开头，黄可盈身处一间酒店房间，身上仅裹著一件纯白色的浴袍，突然整个人跌向睡床，但影片下半部才是高潮所在，黄可盈特意营造出引人遐想的神秘感。

黄可盈穿比坚尼晒惹火身材

正当网民被这份诱惑吸引时，镜头瞬间一转，场景切换到充满热带风情的阳光海滩。黄可盈换上了一套蓝白格纹配有小樱桃图案的比坚尼，完美展现出她保养得宜的骄人身材。片中她戴著太阳眼镜对著镜头展露灿烂笑容，紧致的腹部线条表露无遗，散发著健康阳光的性感气息。短短数秒的短片成功拿捏了两种截然不同的风格，令大批网民纷纷留言大赞：「完全看不出30岁」、「腹肌线条太好看了」、「永远的女神」，不过由于拍摄当天阳光猛烈，黄可盈手臂被晒到通红，网民纷纷表示可惜，甚至担心她有否晒伤。

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黄可盈参加ViuTV真人骚《足球女将》

黄可盈拍摄安全套广告入行，其后当上KOL，近年拍摄了多套ViuTV人气剧集，包括《弊家伙！我要去祓魔》、《大叔的爱》、《百万同居计划》及《冰上火花》，一步步累积演戏经验。除了拍剧，她亦有参与ViuTV真人骚《足球女将》，从零开始学习足球，在节目中表现出色，展现出不屈不挠的坚毅意志。

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