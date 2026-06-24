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麦明诗罕晒1岁仔正面「神复制」盛劲为 公开嘲老公身形 网民错重点狂盯一部位

影视圈
更新时间：20:00 2026-06-24 HKT
发布时间：20:00 2026-06-24 HKT

「十优港姐」麦明诗（Louisa）与机师老公盛劲为（Keith）结婚两年，去年诞下儿子，现已1岁大，麦明诗曾爆料因为老公盛劲为经常陪儿子玩耍，令囝囝非常黐爸爸。近日麦明诗在社交平台分享盛劲为与儿子的合照，大爆两父子相似特征，引起网民讨论。

盛劲为父子打扮相似

麦明诗近日在IG上载一张老公盛劲为与儿子在泳池的合照，见到盛劲为两父子坐在泳池边，享受亲子时光。囝囝模仿爸爸盛劲为戴上太阳眼镜，脸颊肉嘟嘟，手臂和大腿相当圆润，加上微凸的「肚腩仔」，样子十分可爱。而穿上粉红色泳裤的盛劲为，与穿橙色泳裤囝囝，同样赤裸上身，画面温馨又有趣。

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麦明诗在帖文下配上幽默留言：「个个都话BB越嚟越似爸爸，我就话，爸爸越嚟越似BB（个身形）」，更标签「#happyfathersday」、「#dadbod」，取笑老公盛劲为的身材，与有肚腩仔的囝囝作对比。

麦明诗获赞风趣

不少网民对麦明诗有趣留言加入讨论：「麦小姐好优雅风趣」、「最紧要正字，系型」、「似妈妈多啲」，也有网民大赞麦明诗囝囝：「好可爱」、「好得意」，亦有网民错重点，留意麦明诗囝囝的圆润身形：「BB有肚腩la」，留言搞笑。

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