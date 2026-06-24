《火遮眼》北美票房破540万美元 超越《九龙城寨之围城》 谷垣健治、谢苗创港产片神话

香港动作猛片《火遮眼》（英文片名：The Furious）近期在香港及海外市场备受瞩目，不只在本地取得口碑，更成功打入北美市场，创下骄人票房成绩，为港产片争光！

谷垣健治执导《火遮眼》北美票房超越《九龙城寨之围城》

根据美国权威票房网站「Box Office Mojo」的数据显示，《火遮眼》在美国由知名电影发行商Lionsgate负责发行，上映至第二个周末（6月19日至21日），累积票房已高达526.5万美元（约4,100万港元）。截至6月22日，该片在北美的总票房更火速冲破540万美元（约4,200万港元）。

参考另一部同样有日本知名动作大师谷垣健治参与的现象级港产神作——《九龙城寨之围城》，虽然在亚洲叫好叫座，但受限于北美放映规模，最终北美票房为 336,023 美元（约263万港元）。而《火遮眼》上映短短10多天的北美票房，竟然是《九龙城寨之围城》的16倍！这意味著《火遮眼》已成功打破华语片的框架，真正打入了美国主流商业院线。而据「Box Office Mojo」的数据显示，现时《火遮眼》的全球票房已冲破3千万美元（约2.3亿港元）。

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DC高层James Gunn都大赞《火遮眼》

《火遮眼》的成功不仅体现在数字上，其精良的制作和谷垣健治标志性「拳拳到肉」的武打场面，更获得了荷里活业内人士的高度评价。据报导，就连DC影业的高层兼英雄片导演James Gunn都在社交平台X上公开推荐，大赞《火遮眼》以及谷垣健治，无疑为电影在国际市场打下了一支强心针。

香港票房冲破500万 《火遮眼》幕后功臣解构

在美国票房报捷的同时，《火遮眼》在香港的表现同样出色。制片商安乐影片（Edko Films Ltd.） 早前已在官方Facebook专页上公布，电影在香港的票房已正式冲破500万港元大关，以三级片来说成绩已算理想，足见本地观众的热烈支持。《火遮眼》作为一部集犯罪与动作元素于一身的电影，明快的节奏和极致的暴力美学，成功吸引全球观众的目光。

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火遮眼丨主要演员阵容：

解构《火遮眼》男主角谢苗背景

提到《火遮眼》，绝对不能不提男主角谢苗。这位被誉为「新一代功夫之王」的实力派演员，凭借在戏中惊人的武打实力，深深打动了无数观众。1984年出生于北京的他于1993年、年仅9岁就被王晶导演相中，在电影《新少林五祖》及《给爸爸的信》中饰演李连杰的儿子，成为90年代最炙手可热的武打童星。

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谢苗获周润发资助继续学业

就在童星事业如日中天之际，谢苗却迎来了人生的重要转捩点。1994年，谢苗获邀参演《赌神2》饰演周润发身边的「海远」。当时业界力劝他趁著爆红继续拍戏，然而发哥却给出截然不同的忠告。他推心置腹地告诉谢苗家人，演艺圈可以等你，但知识不等人，并亲自包了一个5,000港元的大利是资助他继续学业。这番说话最终打动了谢苗的母亲，决定让他暂别影坛，专心读书，最终他考入首都体育学院修读民族运动专业，在大学毕业后曾打算做体育老师，最后命运安排他再次回到演艺圈。近年谢苗重返演艺圈，凭借一系列高质量的动作片奠定实力派地位。早前他曾携《火遮眼》来港宣传，更与周润发睽违32年温馨重逢，谢苗激动落泪道谢。

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火遮眼丨各地上映日期

《火遮眼》已于多个国家及地区陆续上映，详细日期如下：