卢瀚霆生日应援店连续两年进驻星光大道 寄望教主演艺事业继续「浩瀚雷霆」

「教主」卢瀚霆（Anson Lo）即将于7月7日迎来生日，一众「神徒」（粉丝暱称）今年再度凝聚力量，携手策划各式各样的应援活动，将于今年7月7日，连续第二年进驻香港著名地标尖沙咀星光大道，设置期间限定生日应援店，而在旁的维港陪伴了卢瀚霆多个音乐旅程，在他生日当天同聚分享生日喜悦，别具意义，亦借此机会介绍这位 InternationAL Icon。

卢瀚霆进军国际舞台屡创佳绩

星光大道汇聚了无数国际巨星的光影足迹，更是引领香港流行文化走向世界的指标舞台。卢瀚霆正用他的步伐扩展自己的星光版图，作出了不少跨地域的突破，7月3日及4日将迎来个人演唱会《KINGDOM》澳门站；近年亦先后登上新加坡 Waterbomb 音乐节、韩国 The Fact Music Awards音乐颁奖礼及MBC电视台音乐节目《Show Champion》等国际舞台，并参与全球播放的英语剧《The Season》。此外，卢瀚霆与韩国、泰国及台湾等地巨星合作舞台获得好评，年初与Avantgardey合作的跳舞短片更突破700万观看；他亦是首位与意大利奢华时尚品牌 Giuseppe Zanotti 推出联乘系列的香港艺人。生日应援有幸连续两年在星光大道举行，寄愿他在属于自己的星光大道上浩「瀚」雷「霆」，继续璀璨发亮！

卢瀚霆粉红主题星光大道重温音乐足迹

今年期间限定的星光大道生日应援店将会换上Anson Lo Charisma十足的舞台造型，配上应援粉红色主调的布置，店外更特别规划了一条专属的星光大道，结合其音乐作品、亲自填写的英文Rap词及各个重要舞台，让大众在「逐星而行」的过程中，深入探索这位全方位艺人的多维光芒。

应援店免费派发生日应援扇

为了与大众同乐，活动当天将限量派发往年大受欢迎的生日应援扇，下午更特设限定时段，免费派发770罐专属Lemonade，灵感来自去年卢瀚霆的跳唱单曲《Lemonade》，邀请大家在炎炎夏日中，一边感受「so sour so sweet」的透心凉，一边随著音乐节拍消暑，共同分享「捞捞」生日的快乐与甜蜜。