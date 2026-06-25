刘嘉玲被传30年前遭郑裕玲掌掴？二人齐揭真相 首爆被Do姐教训内情：觉得好羞耻

刘嘉玲与郑裕玲（Do姐）是香港演艺圈中地位举足轻重的影后级人马，她们从80年代开始便在TVB合作，多年来两人虽然屡传不和，甚至曾有「掌掴」、「怒骂」等夸张传闻，但实际上她们私底下惺惺相惜，关系亦师亦友。近日刘嘉玲为郑裕玲（Do姐）的YouTube节目《The Do Show》担任嘉宾，畅谈当年的合作点滴，更首度公开流传多年的「片场掌掴」不和传闻。

郑裕玲传不满刘嘉玲迟到破口大骂

在节目上，郑裕玲回忆初见刘嘉玲时，对方还是个刚从训练班毕业的「小妹妹」，经常与吴君如、曾华倩等人聚在一起，性格活泼开朗。后来两人合作拍摄六十集长剧《流氓大亨》时，却传出郑裕玲因不满刘嘉玲迟到而对其破口大骂，甚至有郑裕玲「激动掌掴」刘嘉玲的传闻。对此，郑裕玲说：「传吓传吓就话我闹你，更甚是有报导话我直头掴你一巴。」刘嘉玲听后立刻笑著否认：「你冇闹我，呢啲嘢更加冇发生过。」

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刘嘉玲曾被郑裕玲「教训」

虽然当日未有如传言中发生了掌掴事件，但刘嘉玲忆述当年确实曾被郑裕玲「教训」，她至今仍记着这番「训话」，直言是当头棒喝：「可能你系唔觉意咁讲咗出嚟，但系系提醒我。因为我𠮶时好懒散，拍电视剧𠮶时有好多场戏！我𠮶啲对白又记得唔熟，𠮶时广东话又唔系几好。我记得有一场戏，我哋食完晚饭喺Canteen入去厂，我哋排戏，点知我记极都记唔到𠮶啲台词，跟住你就……『刘嘉玲，其实你知唔知呢场戏讲咩？』我即刻觉得好羞耻！我净系觉得……郑裕玲咁多戏，咁多对白，𠮶时你系主角，你系完全记熟晒（对白），其实你都系冇瞓觉嘅，你都系唔够瞓嘅，咁点解我唔畀心机去记熟啲对白呢？我一路记住呢句说话啰，我而家譬如对啲新人呀，后辈啦，我有时会提醒吓佢哋，其实对佢哋系好事嚟嘅。」

刘嘉玲忆汪明荃超专业态度

刘嘉玲亦坦言汪明荃亦给她一个好榜样，她说：「我记得我哋六点半嘅通告，佢六点或者五点半已经到咗。佢入去服装间，拣好晒今日连戏𠮶啲衫，揾佢个妹妹烫好晒。一定系早到，唔会迟到，就算同佢食饭，佢一定系早到嘅，对于我嚟讲，系好宝贵嘅一啲指导同经历。」

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后来郑裕玲与刘嘉玲先后加入电影圈，在1991年的金像奖，郑裕玲凭《表姐，你好嘢！》和刘嘉玲凭《阿飞正传》获提名金像奖影后，最后郑裕玲击胆败刘嘉玲首夺殊荣，不过当时郑裕玲未有亲自到场领奖。她在节目中解释当年缺席金像奖的原因，郑裕玲说：「𠮶阵大家都觉得十拿九稳系刘嘉玲攞，封面都整定系你，周刊都系整定。大家都觉得十拿九稳系刘嘉玲夺得，我就谂吓去唔去呢？我唔系话专登惊输咗唔去，我系拍紧一套戏，咁佢哋就租咗间学校，好似礼拜六、礼拜日就冇人嘅，如果你唔拍呢，又唔知到几时嘅期啦。咁谂吓，多数都系你攞啦，咁不如就拍戏啦，系咪？咁点知呢，我就攞咗㖞！」刘嘉玲笑指当时失影后宝座大受打击，她说：「你话系咪呢个世界就整定要我受一次打击，其实我输畀你系……我系心甘情愿，因为你系我心目中一个好识做戏嘅演员嚟㗎！系真系㗎！」

刘嘉玲活好当下：可以随时唔见咗

61岁的刘嘉玲现阶段觉得找回自己：「我对呢个世界仲有好多好奇，我觉得我好似学极都学唔晒呢啲嘢咁样，好多地方我都未去过，即系成日都好似带住小朋友𠮶只好奇啰，所以你唔会觉得自己好老。况且做人经历好多嘢之后呢，我觉得我淡定咗好多。即系你个人一淡定，好多嘢你觉得都系可以，任何事情发生𠮶时，你就会变咗云淡风轻咁样。咁样行出嚟，可能人哋就觉得系有个气场，其实人生就系冇咩大不了，咩嘢都可以过㗎嘛。」

刘嘉玲未考虑退休

刘嘉玲续说：「我一路觉得我自己好活色生香。因为我觉得我有健康嘅运动，又有享受美食、享受红酒，享受靓嘅嘢，但系我又可以好简单咁样 detox 几日咁样。即系我觉得我同埋我出去同啲朋友一齐食饭，我又有好多话题可以同佢哋分享，我都好健谈。咁我一个人𠮶时，我又可以好静咁样睇书呀、听歌呀、上网呀。我以前话要活在当下，我而家要活好当下。因为我哋而家谂下年纪呢，即系身边好多朋友，你会一路一路咁 say goodbye。咁变咗你会觉得好多，尤其系生命唔系你自己可以拣几时完结㗎嘛。咁你随时可以唔见咗嘅。咁我觉得我要活好当下啰。即系感受所有我而家呢刻感受嘅嘢啰，呢个先至系真实嘅嘢你嘛。」至于有否想过退休，刘嘉玲说：「我冇谂过退休，我觉得我而家同你都系自己可以控制㗎嘛，咁你想拍咪拍啰，唔好啱你嘅，唔想，你咪休息下啰。」

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刘嘉玲视恩师刘芳刚为第二个老窦

刘嘉玲在节目中亦罕有地谈及恩师刘芳刚，分享了自己当年考无线艺员训练班时「赖死唔走」的趣事，更直言对方是她人生中的「第二个老豆」。刘嘉玲忆述，当时年仅十多岁的她，为了见偶像黄日华一面，胆粗粗报考无线艺员训练班。由于不谙广东话，她硬著头皮用拼音死记硬背了一篇诗词稿，结果在考官面前背了两句广东话后，便不自觉地转回普通话，最终被甘国亮「叮」走。本以为明星梦碎，谁知有奇迹发生，训练班负责人刘芳刚的秘书致电她，表示老板想见她。刘嘉玲满心欢喜地赴约，却被刘芳刚狠批广东话「完全唔得」。不过，刘芳刚似乎看中了她的潜质，提议她去选美，甚至包保她入十强，之后再介绍她拍电影。然而，性格倔强的刘嘉玲一口拒绝，坚称只想读训练班。刘芳刚见她如此「硬颈」，便劝她回去学一年广东话再来。刘嘉玲却「赖死唔走」，甚至要求刘芳刚写下字条，保证明年一定记得她。刘嘉玲笑言，当时其实是一半试探，一半想为自己找个台阶下。没想到，刘芳刚真的写了字条给她。

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更令刘嘉玲感动的是，第二年训练班招生时，刘芳刚真的信守承诺，再次叫她去面试。虽然她的广东话依然未达标，但凭著一份坚持和诚意，她向刘芳刚提出：「如果你觉得我条件好，可唔可以俾个机会我入训练班？三个月考一次试，如果唔 pass 你就叮我走。」最终，刘芳刚被她的诚意打动，破例让她入读训练班，更为她安排了专门的语文和武术老师。刘嘉玲坦言，刘芳刚对她恩重如山，甚至当她是亲生女儿般看待。「佢见我屋企环境唔好，会带我同佢啲仔女去食 buffet。佢仲提点我，千祈唔好揈啲去做生意，因为你冇读过书，你赚到钱你就去买楼，佢真系系我嘅贵人嚟嘅。佢真系好锡我，我哋之后都有联络，其实佢病得好严重𠮶时，佢都专登喺加拿大返嚟睇一睇我。但佢冇话佢病重，佢系想嚟返嚟见一见我。我觉​​得呢个系我人生嘅一个第二个老窦。佢当我系佢个女。」

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