姚焯菲白色短裙高贵亮相护肤品活动惊艳全场 自爆165厘米嫌太高：怕腰骨辛苦

姚焯菲今日穿上白色露肩短裙出席一个护肤品活动，除了获批粉丝到场支持外，她的婆婆、姑妈和姨妈等都有到来，大姑妈更被抽中获奖，令姚焯菲大呼意外。她在活动上又化身美容师，为曾参加过《全民造星VI》的姚浩铭示范敷面膜。

姚焯菲暑假回港两个月排满工作

姚焯菲表示今次回港放暑假，将逗留2个月已安排了不少工作，笑谓已推出了新歌，8月尾将举行音乐会，下月又会到加拿大为一个歌唱比赛担任特别嘉宾，是她第一次到咁远的地方工作，似是去旅行一样，令她非常期待，问到到时可会带妈咪和妹妹同行？她表示要再考虑，妹妹正在纽西兰读书，是自己师妹，妈妈亦是该校校友，是她们的师姐，感觉很有趣。

姚焯菲罕有高贵造型示人

讲到她罕有以高贵造型示人，她表示之前试了几条裙，今早才知是穿这一条，希望自己能驾驭得到，又说回港后瘦了少少，但无特意减肥，反而觉得自己高了少少，「啲人话16岁后不会长高，现在165厘米，觉得好似高了少少，但我都不想太高，听闻太高会令腰骨好辛苦，适可而止就好。」

姚焯菲缩短至3年毕业储分成功

姚焯菲早前透露因学业和事业难以兼顾，有一刻想过休学或回港读书，始终在外国读书距离太远，难以兼顾事业，但这也是一刹那闪过的念头，最后觉得要坚持，笑称在外国读学到很多，又认识了很多朋友，这些都是无可取代，讲到即使她想回港读书，父亲也不同意？她笑说：「都不会，他们都是睇我决定，好支持我，不过都只是有一刻咁谂，我还有2年就毕业，本来要读4年，但我读3年就可以，幸好中学的考试成绩不错帮到我，现在又有多读几科，所以不用读4年。」

姚焯菲知炎明熹上《歌手2026》感开心

另外，她早前为何晋乐MV做女主角，她笑谓对方一打电话给她就答应，认为MV用回《青春本我》的想法很好，问到何晋乐可有请食饭答谢她？她说：「再约，他好似今日生日，之前都有去他的生日派对一起庆祝。（最近有无和炎明熹联络？）最近比较少，知她在《歌手2026》做助演嘉宾，为她感到开心。」此外，《爱．回家之开心速递》即将完结，她知道仍未拍摄大结局，希望能再次参演，笑言会向监制自荐。

