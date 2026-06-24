DaDa陈静晒极火辣比坚尼照 泳池浸水骚「导弹级」上围 超邪恶角度露蜜桃臀展示完美身材

37岁的性感女神陈静（DaDa）近日在社交平台分享了一组在泳池边拍摄的火辣比坚尼照片，再次以其「导弹级」的骄人身材震撼粉丝眼球。从照片背景可见，DaDa身处一间设计现代化的豪华度假别墅，石墙与木质外墙结构充满质感，前方则是一个无边际泳池，环境极尽奢华写意。DaDa陈静换上一套充满夏日气息的绿色图案比坚尼，完美勾勒出她零赘肉的魔鬼身材，丰满上围与紧致的腹部线条一览无遗。

DaDa陈静穿比坚尼晒丰满上围

在照片中，DaDa陈静尽情享受悠闲的度假时光，她时而慵懒地侧躺在泳池边，伸展著修长白滑的美腿，摆出诱人的S形曲线，散发出健康性感的魅力，时而坐在池边，随性地将一头长发扎起马尾，展现出俐落而妩媚的一面。其中一张背影照更是引发无限遐想，只见她安坐在无边际泳池的尽头，完美的背部线条与紧致的臀部曲线，在水中若隐若现，构成一幅令人心动的唯美画面。

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DaDa陈静生活富贵入住千万豪宅

DaDa陈静自𡃁模出道以来，凭借其天使脸孔与魔鬼身材，一直稳坐性感女神宝座。2013年，她凭电影《低俗喜剧》中「爆炸糖」一角，勇夺香港电影金像奖「最佳女配角」，成功转型为实力派演员。虽然事业曾因2017年患上耳水不平衡而短暂停顿，但复出后的她状态更胜从前。近年DaDa陈静的生活似乎越来越富贵，早前搬入西九龙的千万豪宅，平日不时周游列国，如今再次分享度假性感美照，再次印证了她享受人生的富贵生活态度。

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