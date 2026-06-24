飞常日志II丨郭柏妍预告收视30点会加码着泳衣派福利 朱敏瀚误伤戴祖仪「大板牙」承诺包诊金：佢讲话都锋利咗

朱敏瀚、郭柏妍与钟柔美等到铜锣湾街头为周五大结局的《飞常日志II》宣传，对于该剧以21.2点，列年度首周最高收视剧集，朱敏瀚表示收视30点除上衣，郭柏妍即表示会着泳衣。

朱敏瀚否认系「Cool魔2.0」

谈到朱敏瀚被封「Cool魔2.0」，他笑言第一次听，笑指是扮过Cool魔的张振朗才对。网民更指剧中朱敏瀚与吴伟豪的颜值对决，他笑言吴伟豪比较靓仔，因对方的靓仔是由里到外、人也非常和善，很期待能与他真正合作到。而郭柏妍被问到师傅朱敏瀚、还是剧中男友吴伟豪较靓仔？她即笑言是身边的朱敏瀚。至于郭柏妍可想继续与吴伟豪组CP？她笑言有第3辑可以，但已被朱敏瀚抢走了，三角关系也没问题。

戴祖仪正找牙医治理

谈到戴祖仪被朱敏瀚误伤「大板牙」后，两度缺席活动，朱敏瀚笑言：「我见到今日没有她，都有问候她，大家不用抢心，她食嘢和讲话都锋利了不少！」朱敏瀚表示对方正找牙医，会帮她出诊金，郭柏妍也表示会介绍牙医，当她知道戴祖仪受伤原因，是被朱敏瀚手上的咪打到，同样有「兔仔牙」的郭柏妍即表示惊惊。

朱敏瀚分手后心情靠兄弟陪伴

至于早前宣布分手的朱敏瀚，再被问到心情，他表示心情不错，因有兄弟陪他运动，至于可有联络被「降呢」成同事的陈晓华，他表示，「没联络。（没联络陈同事？）没有，我和陈豪都少见！」

