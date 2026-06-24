TVB女神级主播林婷婷透视装报天气惹关注 薄纱显身材曲线优雅又性感 年初嫁同事李天耀

33岁TVB新闻主播林婷婷(Jacky)向来形象专业，近日她于明珠台(Pearl)主持天气报告时，以一身黑色透视装束亮相，引起网民注意，有网民留言：「Jacky，开心迎夏至，酷热天气警告下穿Lace。」林婷婷当日身穿一件黑色上衣，设计相当别致，胸口及双袖位置均为透视薄纱，上面带有精致的喱士花纹，在优雅中带点性感，腰间则配上一条白色幼皮带，突显腰线，整体打扮时尚又不失端庄。

林婷婷亮丽外型深受观众欢迎

林婷婷毕业于香港中文大学英文系，曾经做过三年中学教师，是新闻界的学霸。她在2021年加入TVB新闻部，凭借流利的口条、稳健的台风及亮丽外型，很快就晋升为主播，并因出众气质被封为「新闻女神」，深受观众欢迎。无论是报导本地新闻还是国际大事，她都表现得游刃有余，展现出色的专业能力。

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林婷婷年初与TVB男同事李天耀结婚

事业得意的同时，林婷婷的感情生活也开花结果。今年初，她与同为TVB新闻部主播兼记者的男友李天耀（Timothy）举行婚礼，正式拉埋天窗。二人在工作上是好拍档，如今成为人生伴侣，获得不少同事和观众的祝福。不少网民讨论林婷婷是否因已婚的关系，想在形象上有更多变化，不介意性感出镜。

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林婷婷与李天耀婚礼逐格睇：