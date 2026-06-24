飞常日志II丨马国明否认汤洛雯为生B停工 刘颖旋铜锣湾街头上演热辣辣制服诱惑

马国明、刘颖旋、周嘉洛、朱敏瀚、郭柏妍与钟柔美到铜锣湾街头为周五大结局的《飞常日志II》宣传，众人在酷热天气下以航空制服亮相、大玩食软糖游戏，周嘉洛被抽中与剧中女神食糖、到刘颖旋抽中与朱敏瀚食时，他更拎出剪刀剪糖，最后两男食糖，状甚「Hehe」。演员又跟纸版公仔摆甫士，并宣布剧集以21.2点，列年度首周最高收视剧集，并大派纪念品给街坊。

刘颖旋封为最想娶女艺人

马明、刘颖旋与周嘉洛受访，周嘉洛谈到与刘颖旋食软糖，他指大家都是演员不会尴尬，刘颖旋以逆天长腿与靓样抢镜，成为观众最想娶女艺人，两位男士即起哄，指剧中刘颖旋只有8成靓，马明笑言：「影得她太靓，观众就可能留意不到她的演技！」刘颖旋指拍第一辑后，一直想续集可以演机师，今日终于换上机师造型，笑言不介意下辑再换岗位。

刘颖旋逆天长腿成焦点

提到她换上机师装同样长腿，她笑言不知道剧中用了这么多她的镜头，知道上辑空姐反应好，预计行政装也好看，想不到观众同样喜欢，她表示参选港姐时量过腿长，但忘了，马明即笑言：「就好似富豪就唔知自己有几多身家！（你几多身家？）我知，用几多有数计！」

马国明否认汤洛雯养尊处优准备生B

马明早前与萧正楠及曹永廉到美国登台，他指曹永廉意外失声，因此独唱部分他与阿萧都有陪唱，是塞翁失马，因观众没叫「回水」，更与他们一起大合唱，笑言玩得好开心，因兄弟都歌手出身，因此他自己反而不怕瘀，没有压力，开心可以跟他们揾外快，问录歌准备进军乐坛？马明笑言没进军，自己只是Part-time。至于太太汤洛雯久未露面，问养尊处优生B？马明澄清没有，只是最近没喜欢的拍摄工作，便过她喜欢的生活。



