王子爆丑闻后再被揭幽会人妻粿粿4小时 江玮琳熟路连续两日出入邱胜翊千万豪宅

台湾组合「棒棒堂」出身的「王子」邱胜翊去年爆出跟已婚女艺人粿粿（江玮琳）发展不伦恋，遭粿粿的老公范姜彦丰指控出轨，向二人提告侵害配偶权。今年4月才粿粿及王子才被法院判处向原告范姜彦丰赔偿100万新台币（约24.8万港元），未够两个月粿粿再次被见到出入王子邱胜翊的豪宅，可见二人未有因丑闻而断绝来往。

粿粿密会王子再接女儿放学

据台媒「时报周刊CTWANT」报道，6月16日目击粿粿频繁出入王子位于台北市南港区的豪宅，粿粿独自驾驶到访，在豪宅内逗留4小时才离开，然后去接女儿放学。翌日中午王子邱胜翊被直击驾车离开豪宅，前往新北市探朋友，而同时间粿粿再度影到从王子的豪宅地下停车场揸车离开。未知粿粿是否察觉行踪曝光，直到当日深夜未见到返回豪宅。

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对于王子邱胜翊与粿粿似乎未分开，再爆出桃色绯闻，台媒曾向王子所属的经理人公司求证，但经理人仅以官方回应方式表示：「公司不干涉艺人非工作行程，谢谢各位关心。」没有否认王子邱胜翊与粿粿仍保持亲密关系。

王子零收入住仍住千万豪宅

王子邱胜翊自卷入「偷食」人妻粿粿后屡爆争议，今年4月因「闪兵案」遭警方大动作拘提，当时王子邱胜翊在南港寓所被带走，正是粿粿最近出入的豪宅。有估计该处时王子与胞弟「毛弟」邱宇辰的住所，物业每坪的价格达7位数新台币，单位价值超过5,000万新台币（约1,250万港元）。