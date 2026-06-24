JTBC陷破产重组风暴《认识的哥哥》爆停录危机 金素妍新剧开拍即煞停

韩国有线频道JTBC近日推出的新剧《新进社员姜会长》收视报捷，突破双位数，成为同时段韩剧收视冠军。但电视台却爆出面临财务危机。早前才传出JTBC以天价取得2026 FIFA 世界杯足球赛的转播权，却因延迟支付转播权费，或会终止转播，当时JTBC紧急澄清传闻。但近日却有消息指，JTBC的多个人气综艺节目即将停拍，连刚宣布开拍的新剧《恋爱的再发现》，同样受到影响。

JTBC母公司申请企业重组

JTBC的母公司中央集团（JoongAng Group）早前因债务违约，已于6月中向首尔破产法庭申请企业重组，更蔓延至电视台的日常制作。据韩媒昨日（23日）报道，JTBC已向内部下达「停拍令」，要求旗下大部分综艺节目即日起停止录影。受影响的节目包括播出多年的王牌长寿综艺《认识的哥哥》（아는형님），以及《离婚熟虑营》（이혼숙려캠프）、《Talk派员25时》（톡파원 25시）等，目前仅得《拜托了冰箱》（냉장고를부탁해）与新播出的恋爱实境节目《恋爱战争》（연애전쟁）暂时逃过一劫，维持正常运作。

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JTBC《恋爱的再发现》停拍1个月

除综艺节目因紧缩政策暂停录制外，剧集制作同样未能幸免。刚于6月10日宣布由金素妍、金知硕、尹贤旻及黄雨瑟惠等合作的新剧《恋爱的再发现》，开拍不久便传出叫停消息，有指剧组已向台前幕后发出通告，以「剧本内容需作调整及受雨季天气影响」为由，宣布暂停运作一个月。韩剧《恋爱的再发现》由《最佳爱情》导演李东允执导，讲述一对离婚夫妇意外同住，并在同一酒店共事，而重新认识彼此的故事，剧集原定于今年下半年播出。

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JTBC债务危机

业界人士分析，JTBC今次爆出的债务危机，因未能如期偿还高达206亿韩圜（约1.04亿港元）的流动化借款而正式宣布违约，母公司中央控股联同多间关联企业随后向法院申请重整程序，JTBC于翌日跟随。首尔破产法院已正式传召JTBC等五家关联公司的高层进行审问，以厘清具体财务状况。