向佑罕现身吸金向佐一举动证兄弟情深 向华强两子合体 向太曾痛斥挥霍无度、恋失婚女

近日影视大亨向华强长子向佐在专访中为胞弟向佑抱不平，指父母对待兄弟二人存在双重标准后，事件迎来了戏剧性的发展。昨日（23日）向佐在其直播带货的环节中，竟破天荒地与久未公开露面的弟弟向佑首度合体。直播期间，向佐的母亲向太陈岚更惊喜「空降」直播间，成为礼物榜的第一位，以行动支持儿子。

网民指向佑紧张到眼神飘忽

在直播画面中，向佐一如既往地投入，以熟练的口吻介绍产品，而他身旁的向佑则显得格外引人注目。向佑身穿深绿色T恤，身形较为圆润，戴著眼镜的他，面对镜头和数以万计的观众，他起初表现得有些腼腆和不知所措，眼神不时望向哥哥或萤幕上的弹幕，显得相当紧张。然而在向佐的引导和鼓励下，向佑也慢慢地进入状态，当收看人数超过10万时，向佑更开心到从背后环抱著哥哥向佐，场面温馨。

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向佐帮胞弟投身直播带货

向佐早前曾指无法接受父母公开斥责弟弟向佑，皆因向太曾点名批评向佑挥霍无度，更扬言不接纳其伴侣，并计划将全部家产交由长子向佐的太太郭碧婷管理，彻底断绝与向佑的关系。向佐为此心痛不已，认为家事应私下解决，并透露弟弟「有心理病」，父母的公开指责等同「全网封杀」，让他无法正常工作。他更在访问中表示：「如果可以，我愿意把自己的一半分给他。」这番兄弟情深的言论，感动了无数网民，更促成了这次的兄弟合体直播带货。

向太陈岚忽然现身打赏撑两子

向太早前在镜头前将幼子向佑的私生活，狠批得体无完肤，事缘向佑与一名身形丰满、带有纹身的女友在南昌某酒吧的亲暱合照，有网民甚至调侃向佑「是在给自己找个妈以弥补情感缺失」。向太为此大动肝火，拍片怒斥该女友不仅失婚、大向佑8至9岁，更令儿子变得暴躁、「躺平」丧失斗志，甚至断绝与家人联系。向太斩钉截铁表明绝不承认这名「新欢」：「这女的对他没有助力，只有拖累！」相比之下，向太对长媳郭碧婷赞不绝口。如今向佑突然一改常态，在哥哥的直播间大卖乖巧人设，向太亦以送礼姿态现身，网民纷纷揣测向佑真心浪子回头，母子冰释前嫌，还是为了重获家族资源而作出妥协，事件引起网上热话。

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