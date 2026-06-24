邓英敏成擅加亲热戏嫌疑人？关嘉敏激动连讲9次「唔系」澄清：费事搞到前辈

TVB上位小花关嘉敏在6月初接受访问忆述曾与一名资深男演员拍摄接吻戏时，对方在毫无共识下，临场擅自加插亲密动作，虽然未及「法式湿吻」，但已严重超出其底线。关嘉敏坦言当时脑海一片空白，但碍于现场环境只能无奈叹息「拒绝唔到」。为免拖累剧组进度，她强忍不适勉强配合直到导演叫停。这份委屈与恐惧被她一直压抑心底，直至收工后才敢向密友倾诉大吐苦水。

关嘉敏连讲九次「唔系」否认与邓英敏有关

事件曝光惹来不少揣测，网民纷纷猜测该名资深男演员的身份，不少人将矛头指向曾在剧集《奔跑吧！勇敢的女人们》中与她有过年龄差极大激咀戏的邓英敏，日前关嘉敏再为事件解画，她连讲九次「唔系」：「吓！唔系，唔系唔系唔系唔系，大家唔好乱估，唔系唔系唔系，放心唔系，我费事搞到前辈。」关嘉敏继续封口拒透露身份：「呢个系一个经历，同埋都系教识我一样嘢，就系唔系一件坏事嚟嘅。」

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关嘉敏在《奔跑吧！》与邓英敏有忘年激咀戏

关嘉敏加入TVB后，曾参与演过不少剧集，除了《爱·回家之开心速递》「Heidi」一角外，关嘉敏在《美丽战场》和《奔跑吧！勇敢的女人们》的演出令人关注，关嘉敏在《奔跑吧！》饰演服装店店员Lisa，与饰演富商「邱生」的邓英敏有一场忘年激咀戏，剧中她介入他人婚姻成为「小三」，更主动胸压男方及肉紧亲吻，当时关嘉敏坦言拍摄时感到十分胆怯，原来邓英敏是她第二个奉献萤幕亲热戏的对手：「第一个萤幕初吻畀咗丁子朗，第二个就系英敏哥，我完全冇谂过入咗TVB三年，已经可以咁快同两个年龄层嘅人有亲热戏。不过呢个场口确实需要勇气，我同自己爸爸都未试过锡嘴，加上又要同前辈做呢件事，所以真系唔够胆。」关嘉敏当时大赞邓英敏：「佢好好，系咁带住我。我哋NG咗都有5、6次，因为有时要就机位，有时就感觉我唔够『狼死』咁。」

关嘉敏再三否认与邓英敏有关

想不到事隔多年因为一个访问令邓英敏成为嫌疑人，关嘉敏再三否认与对方有关。谈到当时未有即时发声，关嘉敏坦言当时因为自己是新人，面对同场的资深前辈难免感到胆怯，加上害怕「阻住人哋收工」而选择忍气吞声。 关嘉敏直言，若当时当众出声，深怕会显得劳师动众，不知如何启齿。这次不愉快经历对她造成极大心理阴影，她认真表示事后需要花不少时间调节心理状况， 走过阴霾的关嘉敏寄语所有女生，若遇到令自己不舒服的事情，必须勇敢地立刻开腔表达，以免委屈自己。

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