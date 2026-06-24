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YS韩国偶像学院社长Yong Heo 公开BTS成员高中照 大赞V与Jimin求学时努力乖巧

影视圈
更新时间：13:37 2026-06-24 HKT
发布时间：13:37 2026-06-24 HKT

YS韩国偶像学院创办人兼社长YONG HEO，近日回到他旗下的KAA韩国艺术中心开会，与校长聊起当年韩国艺术高中的学生。其中，BTS （防弹少年团）成员V及Jimin最近服完兵役后正式回归乐坛，不仅推出了第五张专辑《ARIRANG》，还在首尔光化门广场举办盛大的回归公演，成绩惊人，令社长感到十分高兴。

校长大赞V与Jimin乖巧

开会期间，大家一边翻看当年BTS成员V、Jimin及其他韩国艺人的校刊和活动照片，一边话当年。校长提到，两位成员高中时期既乖巧又听话，最重要是非常努力，今日能有如此成就，绝对是实至名归。眼见这批学生如今在国际舞台上发光发热，校长也格外欣慰，更特别提到，香港YS的KAA课程同样受到本地学生欢迎，感受到这份对艺术教育的热情正在延续。

YONG HEO担任《魔音女团》评审。
YONG HEO担任《魔音女团》评审。
YONG HEO在韩国演艺圈人脉极广，但为人低调，不喜爱出名。
YONG HEO在韩国演艺圈人脉极广，但为人低调，不喜爱出名。

YONG HEO低调破例出镜

YONG HEO在韩国演艺圈人脉极广，但为人低调，不喜爱出名，旗下拥有多个不同的事业体系及合作伙伴。最近他应TVB邀请，担任《魔音女团》评审，并派出韩国天团舞蹈老师指导《魔音》成员。韩国演艺界的朋友得知后，纷纷笑说不公平，因他在韩国绝对不会出镜或这样曝光；社长解释道：「在韩国实在太多朋友，媒体也非常多，为了不想得失朋友，干脆表明不出镜、不接受访问，否则顺得哥情失嫂意就不好意思了。普通大众不认识我反而更好，这样才有自由度。」

富二代重金聘请

据知情人士透露，韩国不少政商界富二代想成功进入心仪的娱乐公司或直接参加选秀节目，都会重金聘请YONG HEO担任顾问，帮忙打造形象、设定角色、宣传策划、挑选合适导师，甚至直接安排面试机会，由于入选成功率极高，所以在圈内建立了相当好的口碑。

YS韩国偶像学院院长Yong Heo、 YS 韩国偶像学院的编舞导师 Lenna T.以及编舞老师Geon一同去看16位练习生练习情况。
YS韩国偶像学院院长Yong Heo、 YS 韩国偶像学院的编舞导师 Lenna T.以及编舞老师Geon一同去看16位练习生练习情况。

实力雄厚一枝独秀 

而凭借这份实力，社长旗下的偶像学院在业界绝对是一枝独秀，除了持续培训高质素学生，更因他在韩国演艺界人脉甚厚，背景实力雄厚，令YS学生一直被各大娱乐公司虎视眈眈，经常前来拣蟀面试。出自韩国艺术高中的学生，除了BTS成员的V及Jimin，还有歌手泫雅、GOT7、A Pink、SISTAR、2PM以及Wanna One部分成员。他旗下另一合作学院ON1，也培育出YG女团Baby Monster的罗拉、NewJeans的海仁及IVE的Liz，相当厉害。

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