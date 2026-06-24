香港小姐2026丨12位佳丽泳装上演湿身大战逐个睇 5号魏欣、8号邓匡闵凭丰满上围成功抢镜

《2026香港小姐竞选》12位候选佳丽昨日（23日）乘坐高铁出发到湖南展开首个外景拍摄，今日（24日）首个行程便出发到衡山五号山谷悬崖民宿拍摄泳装照，12位佳丽清一色换上黄色短身比坚尼首晤传媒。

12位候选佳丽身材各有健美身段

虽然天公不作美，现场大雨兼大雾，现场有工作人员为佳丽们担遮及准备薄外套，但无损佳丽们的雅兴，大家在无边际泳池拍摄后，再到别墅内拍摄单人靓相，12位候选佳丽身材各有健美身段，其中5号魏欣Etherine和8号邓匡闵 Ada上围最丰满，4号谭雅文Tiffany和6号卢蔚晴Jasmine有腹肌。

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5号魏欣和8号邓匡闵均以34.5吋上围并列第一

大会今日公布了12位候选佳丽的三围数字，今届佳丽不仅质素甚高，多位拥有硕士学位，身材方面更是竞争激烈，个个均称，各有千秋。5号魏欣Etherine和8号邓匡闵Ada均以34.5吋的上围并列第一，身材骄人。5号魏欣Etherine更拥有22吋纤腰，完美身材比例羡煞旁人。6号卢蔚晴Jasmine、4号谭雅文Tiffany和11号颜懿菲Agnes Yan分别22吋和23吋纤幼腰围，展示了极佳的体态管理成果。

8号邓匡闵以174厘米的身高拔得头筹

身高方面，12位佳丽身高普遍出众，其中8号邓匡闵Ada以174厘米的身高拔得头筹，成为本届「身高担当」。紧随其后的是4号谭雅文Tiffany，身高173厘米，而7号杨媛媛Vera和12号汤家琳Caris亦同以172厘米的身高跻身「高妹」行列，尽显模特儿风范，在体重方面，最轻的佳丽是10号陈梓颖（Cecilia Chan），体重为46.5公斤，展现轻盈体态。

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12号汤家琳肚皮上及胸前出现凹凸印

有最为丰满上围34.5分别有5号魏欣Etherine和8号邓匡闵Ada，但8号邓匡闵Ada有小肚腩，她自认骨架大，身形有待改进。5 魏欣则认为其他佳丽身形也很吸引，为了今次着泳装特别吃得少盐、少油，以吃得健康为主，又透露一向有做健身运动，现在亦会做瑜珈，所以腹部练出肌肉，希望决赛时努力操出马甲线。1号袁丝珩Bernice和12号汤家琳Cari均拥有高䠷身形，1号袁丝珩Bernice坦言著泳衣出来感觉身形比例会较好看，12号汤家琳Caris则谓想再操练手臂结实。12号汤家琳被问肚皮上及胸前出现凹凸印，她解释几个月早前出水痘关系而留疤，自己会注重增强免疫力，不过面上已经做了疗程补救。1号袁丝珩Bernice肩膊显得比较横，她表示全靠仪态导师指导教她摆甫士补救。4号谭雅文Tiffany和6号卢蔚晴Jasmine两人分别练出腹肌，但6号卢蔚晴 Jasmine臀部亦有橙皮纹，6号卢蔚晴 Jasmine笑言可以更Fit，4号谭雅文Tiffany表示自己一年前已努力操身形，虽然拥有模特儿身形，不过4号谭雅文Tiffany表示不一定著数，又认为各佳丽身形都好Fit。

4号谭雅文Tiffany身形似十足模特儿

6号卢蔚晴Jasmine显得「包包面」，在旁的4号谭雅文Tiffany即赞她样子甜美，但6号卢蔚晴Jasmine笑言不觉自己有「包包面」。听到有人指她有橙皮纹，她即反问：「有咩？」并谓会做美容仪改善，又爆每日也跟姐姐分享外景拍摄点滴。至于2号李泽欣Scarlett和3号李澄晴Chorie穿著泳装时显出小肚腩，但3号李澄晴Chorie解释因昨晚拍摄很夜才吃东西可能未消化完，但不吃东西会担心饿晕，并希望自己在Catwalk方面自信一点。2号李泽欣Scarlett自觉身形要再瘦一点，亦想Catwalk要努力练习。提到她身形娇小会否蚀底，2号李泽欣Scarlett表示每个人身形不同，自己接受就可以，又大赞4号谭雅文Tiffany和5号魏欣Etherine身形好吸引，而且4号谭雅文Tiffany体脂好低十足模特儿身形，更笑指5号魏欣 Etherine身形Fit连女生见到都流口水。