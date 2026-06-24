港姐2026丨12位佳丽泳装逐个睇 衡山湿身大战 5号魏欣8号邓匡闵34.5上围力压群芳成「咪神」

《2026香港小姐竞选》12位候选佳丽昨日（23日）乘坐高铁出发到湖南展开首个外景拍摄，今日（24日）首个行程便出发到衡山五号山谷悬崖民宿拍摄泳装照，12位佳丽清一色换上黄色短身比坚尼首晤传媒。

12位候选佳丽身材各有健美身段

虽然天公不作美，现场大雨兼大雾，现场有工作人员为佳丽们担遮及准备薄外套，但无损佳丽们的雅兴，大家在无边际泳池拍摄后，再到别墅内拍摄单人靓相，12位候选佳丽身材各有健美身段，其中5号魏欣Etherine和8号邓匡闵 Ada上围最丰满，4号谭雅文Tiffany和6号卢蔚晴Jasmine有腹肌。

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5号魏欣和8号邓匡闵均以34.5吋上围并列第一

大会今日公布了12位候选佳丽的三围数字，今届佳丽不仅质素甚高，多位拥有硕士学位，身材方面更是竞争激烈，个个均称，各有千秋。5号魏欣Etherine和8号邓匡闵Ada均以34.5吋的上围并列第一，身材骄人。5号魏欣Etherine更拥有22吋纤腰，完美身材比例羡煞旁人。6号卢蔚晴Jasmine、4号谭雅文Tiffany和11号颜懿菲Agnes Yan分别22吋和23吋纤幼腰围，展示了极佳的体态管理成果。

8号邓匡闵以174厘米的身高拔得头筹

身高方面，12位佳丽身高普遍出众，其中8号邓匡闵Ada以174厘米的身高拔得头筹，成为本届「身高担当」。紧随其后的是4号谭雅文Tiffany，身高173厘米，而7号杨媛媛Vera和12号汤家琳Caris亦同以172厘米的身高跻身「高妹」行列，尽显模特儿风范，在体重方面，最轻的佳丽是10号陈梓颖（Cecilia Chan），体重为46.5公斤，展现轻盈体态。

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