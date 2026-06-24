邵子风最新伤照曝光 自爆「鼻歪眼肿兼想呕」 痛诉母半夜遭电话骚扰兼两年来居无定所

「虾头」杨诗敏前男友、YouTuber邵子风昨日（23日）在新田被人打伤，当时邵子风在餐厅内进行网上直播，期间突然被一名光头男不断挥拳施袭，当时邵子风未有熄机，直播画面至少向面部挥了五拳，邵子风血流满面状甚恐怖，经警方调查后拘捕一名男子涉嫌「袭击致造成身体伤害」。

邵子风预告将就被恐吓的言论报警

邵子风目前在医院接受治疗，今日（24 日）贴上受伤后的相片并说：「个鼻歪咗…只眼肿咗…头痛、鼻痛、颈痛、想呕、惊恐…个头都有伤口…听讲假如我去新田仲要打多我一镬㖞！请问我点样返屋企呢？」邵子风预告将就被恐吓的言论报警。

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邵子风经检查后鼻骨折

邵子风被袭受伤后，曾向传媒表示曾被施袭者「打到我落地下，用脚再踢咗我4脚，踢我个头，左右拳打咗系个鼻大概系9下」，经检查后鼻骨折，并要再检查是否有脑震荡，邵子风又称对方指控他恐吓其妻是全无证据。昨晚邵子风亦曾在FB就事件发文，对于被指他曾对施袭者的太太作出恐吓，甚至用电单车撞对方等指控，希望相关人士提供证据并报警处理：「我作为新田居民，在新田食饭直播被打，网上有好多不负责任的言论，包括『抵打！』、『打得好！』、『抵死！』实在令人失望。」邵子风又称其母昨晚零晨收到十多次的电话骚扰：「这两年来我为避开此人，居无定所！我报警无效！我报私隐专员公署无效！实在已经苦无办法！」

邵子风曾与「虾头」杨思敏有过一段情

邵子风曾与「虾头」杨思敏有过一段情，「虾头」杨思敏曾表示因为对方付出一切而失去了自己：「我哋关系好复杂，又拍拖又经理人又一齐开公司，我哋大家都系两个伤痕累累嘅灵魂。𠮶阵时有一股蛮劲，好想可以有永远，亦视佢为我结婚对象，到第4年越嚟越关系复杂，之后又搞作品，就觉得我哋再唔分开，会揽住一齐死，真系坚系死呀！」但如今回望过去，她却感谢对方：「冇𠮶阵时所有经历，我唔会重生。以往嘅恋爱经验都系伤、系痛，伤口绝对唔简单。我要先好好爱自己，懂得爱自己，先会有人嚟爱。」

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