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郭珮文超薄T恤反击上围走样 侧身翘手还原澎湃身材证「最强Body」

影视圈
更新时间：01:45 2026-06-24 HKT
发布时间：01:45 2026-06-24 HKT

2023年落选港姐郭珮文（Juliana）参选时凭35C骄人身材获封「最强Body」，赛后人气急升，成为TVB重点力捧的「咪神」。今年24岁的她向来懂得掌握「流量密码」，不时在社交网分享性感靓相，惟早前有网民发现她身形激瘦，上围疑似「大缩水」。面对外界对其身材走样的质疑，郭珮文昨晚（22日）再于社交网发功，以行动打破传闻。

郭珮文晒最强「胸」器

郭珮文连日来在社交网分享外游照，表面上造型打扮密实，但其实暗藏性感玄机。其中一件V领超贴身T恤，材质薄如一张纸，将其澎湃上围原形毕露。她更侧身兼翘手，大晒纤腰，成功将天赋身材还原于镜头前，力证「最强Body」从未离场。

郭珮文开拓新路向

郭珮文近期积极开拓新路向，除了有份参与《女神配对计划2》，更北上进军内地市场，与丁子朗合演短剧《为何她们爱上我》。剧中她毫不吝啬天赋本钱，接连上演湿身、捆绑及谷胸骚腿等性感场口，持续以「身材担当」姿态活跃幕前。

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