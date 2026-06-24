汪小菲老婆亲解不接大S徐熙媛儿女回北京真相 直播霸气反击「后母」无权决定：爸爸会自己说明

汪小菲的太太马筱梅（Mandy）今年二月才迎来家中新成员，日前又刚替儿子办完热闹的百日宴，整个家庭正享受著添丁的甜蜜时光。然而，外界对她与老公前妻大S徐熙媛所生一对子女的相处情况依然高度关注，近日更因疯传她「不接大S儿女回北京上学，只想让自己的孩子享受」而引发网友激烈讨论。马筱梅日前终忍不住，在直播中霸气回应抨击。

马筱梅将话语权交还汪小菲

面对网友的尖锐指控，马筱梅语带无奈直言：「你都觉得我是一个后妈了，我还能有甚么多大的话语权去讲？」她坦言在孩子就学这类核心问题上，自己根本无权插手，并透露：「再过一段时间吧，有些事情呢，爸爸他们自己会有一个说明。」字里行间表明这些事是由汪小菲处理。对于网上的抹黑，她更表示：「一句话吧，做人留一线，日后好相见。」

马筱梅揭暂时不接孩子真相

事实上，马筱梅曾解释暂时不接孩子回北京的关键，在于「环境适应」的考量。两个孩子长期在台北生活，已有固定同学与生活圈，连学校老师也不建议短期内强行转换环境。现时，她与汪小菲每周都飞往台北陪伴孩子三天，也善用暑假带他们到北京慢慢让孩子接触和适应当地生活。