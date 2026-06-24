Jessica蔡明思送大女入院一原因全身僵硬倒地 两女轮流发烧 曾惹「生仔要考牌」争议

前女子组合Super Girls成员蔡明思（Jessica）结婚踏入第7年，与台湾老公陈冠廷（Steven）育有两女Sersi及Maci，蔡明思不时在社交平台分享家庭生活，但蔡明思曾因凑女方法，被网民批评「生仔要考牌」。近日蔡明思在IG限时动态透露大女因病入院，期间更发生意外，令她为救女而受伤，情况惊险。

蔡明思大女Sersi高烧达39度

蔡明思前日（22日）在IG限时动态透露，大女Sersi因半夜突然发高烧至39度，并引发抽筋，情况紧急，需即时送院。蔡明思忆述Sersi曾在1岁半时，曾出现高烧而抽筋的问题，所以每次见到女儿抽筋反白眼、身体僵硬，都感到心慌，但已有一定经验。

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但蔡明思今次送Sersi到医院的过程，却发生意外。蔡明思表示：「我带个囡去医院，之后排排下门诊佢就抽筋，因为我太紧张抱起佢冲去急症室，身体可能血液未上到啲四肢，突然全身发唔到力，跑咗四五下，突然间全身僵硬仆咗落地下」。蔡明思为保护女儿，导致膝盖擦伤流血，她形容当时：「喺医院上演咗一场极度DRAMA嘅母为救女仆倒嘅戏」，幸好蔡明思只是皮外伤，并无大碍。

蔡明思两个女轮流发烧

经过治疗后，蔡明思指今次因为身在医院，所以大女抽筋时，护士即带去急症室并提供药物，之后直接入院顺利控制病情，大女Sersi目前已经出院。但蔡明思坦言担忧未结束：「已出院，然后返到屋企发现呀妹38.9度烧」，让蔡明思在IG崩溃大喊：「WHYYYYYY？！」

蔡明思凑女方式被网民狠批

蔡明思过往过往曾因凑女方式引起争议，试过大女Sersi出现低烧，快测验出感染RSV，仍坚持全家飞到新加坡出席宴会，被网民怒斥行为自私。日前蔡明思上传一段影片，片中见到Sersi将绿色彩绘颜料涂满全脸，更意图为妹妹Maci「化妆」，其后见到Sersi因脸上的颜料难以清洗，一度爆喊，蔡明思却在片中笑女儿是「Zombie」（丧尸）。

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