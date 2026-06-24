世界杯2026｜日本国脚中村敬斗爆红  撞样谢霆锋大仔Lucas「帅过头」  靓仔到出写真粉丝过百万

2026年世界杯热潮席卷全球，亚洲劲旅日本队凭借出色表现，成为赛事黑马，有望创造历史佳绩。在球队之中，年仅25岁的星级中场中村敬斗，不仅以精湛球技惊艳全场，更因其帅气外表和阳光笑容，人气急升，成为新一代「日本国脚万人迷」，吸纳大量女球迷！近日，更有香港网民发现，中村敬斗竟然与谢霆锋的大儿子谢振轩（Lucas）惊人地「撞样」。

中村敬斗献入波助攻成日本男神

现效力法甲球队汉斯的中村敬斗，在今届世界杯表现极为亮眼。在对阵欧洲强队荷兰的关键一战中，他远射建功追成1:1，协助日本成功抢回1分，而在另一场分组赛，他亦交出助攻助球队先开纪录，能传擅射尽显一流实力。凭借在世界杯的活跃表现，他个人IG粉丝数已突破百万大关，人气一时无两。

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中村敬斗靓仔到出写真

除了球技出众，中村敬斗「天花板级」的颜值更被日本媒体誉为「帅过头」。他拥有1.8米的高挑身形，五官英气，笑起来又展现出暖男本色。去年，他更推出了个人写真集《Natural》，成为极少数能出版写真集的现役足球运动员，可见其受欢迎程度堪比偶像明星。

中村敬斗撞样谢振轩Lucas

随著中村敬斗在国际赛场上爆红，不少香港网民留意到，他与谢霆锋和张栢芝的18岁大儿子谢振轩（Lucas）在五官和气质上都惊人地相似。从照片对比可见，中村敬斗和Lucas同样拥有一对英气十足的凤眼，鼻梁高挺，下颚线条俐落分明，面部轮廓立体。尤其当中村敬斗在赛后展露的招牌露齿笑容，瞇起双眼、嘴角上扬的阳光模样，与Lucas的帅气笑容如出一辙，难怪两人同样能迷倒大批女粉丝。

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